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Etapa de Pobeña a Castro Urdiales
Diem adéu al País Basc i hola a Cantàbria per Castro Urdiales
Informació sobre l’etapa 10: Etapa de Pobeña a Castro Urdiales
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L’itinerari
- Km 0 . Pobeña (Alberg en temporada. Apartaments Rurals. Bar)
Retornem fins les escales que vam deixar ahir a l'entrada de Pobeña. Prop de cent graons, o més, pugen fins el recorregut de el antic ferrocarril miner , avui passeig d'Itsaslur i Camí de Santiago, que conduïa el ferro fins el carregador situat en La Sorra i que posteriorment partia cap a Europa, principalment a Gran Bretanya. Els dies nebulosos encara poden recrear l'atmosfera de tal activitat i acostar de nou els ressons de l'esforç i el grinyolar de vagons. La prop de fusta ens protegeix del penya-segat i, sobre nosaltres, falgueres, argelagues i eucaliptus dispersos entapissen La Barra. Una bifurcació primerenca envia als bicigrinos cap a l'esquerra (degut a un tram d'escales posterior) i als caminantes per la dreta. En arribar a un berenador , la línia de costa s'escampa i podem entrellucar ja la vila de Castro Urdiales. Després passarem al costat de diversos panells informatius sobre la extracció de algues i la geologia de el lloc .Passem un aparcament i arribem a una pista que seguim a mà dreta cap a El Clot . Envoltat de saüc negre, el barri queda a mà esquerra del Camí ( Km 3,3 ) .Uns 650 metres després entrem ja en Cantàbria , que ens acollirà durant la setmana vinent. En aquesta província la senyalització oficial és més escassa i deurem atendre sobretot a les fletxes, que en alguns punts també brillen per la seva absència. Travessem aviat l'apuntalat túnel de el Piquillo i continuem fins el tremend viaducte de la A-8. Rere ell prenem el camí que descendeix a la nostra dreta. Res més creuar el riu Sabiote girem a l'esquerra per entrar en Ontón , localitat del municipi de Castro Urdiales.
- Km 6,1 . Ontón (Alberg de pelegrins)
Visitem el nucli principal, (amunt en la carretera es troba l'alberg de pelegrins "el teu camí") i finalment pugem per unes escales fins la N -634 , a l'altura del p.k 138. En aquest punt cal triar entre continuar pel voral de la N-634 fins Saltacaballo i Mioño , on és possible agafar una senda que ens acostarà fins Castro Urdiales, o prendre el Camí de Santiago oficial que es dirigeix per la CA-523 cap a Baltezana i Otañes . L'opció per la N-634 és molt més curta, 10 quilòmetres fins l'alberg de Castro Urdiales enfront dels 17,2 quilòmetres del traçat oficial, que descrivim en la guia.Pugem per la CA -523 , que salva el riu Sabiote , i a escassos metres deixem l'asfalt per la dreta per acostar-nos fins les primeres cases de Baltezana . L'itinerari passa al costat de la urbanització El Manzanal i represa la carretera rere una casa ataronjada.
- Km 7,5 . Baltezana (Bars)
Disposem d'un parell de bars, el segon d'ells, rere la marquesina, tanca els dilluns. Abans d'abandonar la població tornem a deixar la carretera per la dreta i baixem fins el riu, on una pista ens recondueix fins la CA -523 , que seguim a la dreta, en ascens. Solucionada la primera corba ens internem per un camí entre eucaliptus que neix en el voral esquerre. Estalvia un tros de carretera a costa de castigar-nos amb una rampa considerable . Es recomana a els bicigrinos que continuïn per la carretera ! . Fatigats, tornem a la carretera fins coronar el port de La Helguera .
- Km 10. Alt de l'Helguera
Des de l'alt baixem per la carretera, que segueix lleument a la dreta, cap a la vall de Otañes o de el riu Mioño . Territori dels preromans Autrigones i que, com gran part de tota aquesta cornisa cantàbrica, va passar de mà en mà pels regnes d'Astúries, Navarra i Castella. Deixem l'asfalt dos quilòmetres després per agafar la Via Verda de Castro -Traslaviña ( Km 11,8 ) . A la nostra esquerra, a la vora de el riu Mioño , s'escampa Otañes en múltiples barris. Integrat en el municipi de Castro Urdiales, a part de la seva preuada torre de mitjan segle XV, mereix destacar que en aquest terme es va trobar un miliario romà del segle I de la via que enllaçava Castro Urdiales (Flaviobriga ) amb la palentina Herrera de Pisuerga (Pisoraca ). Després d'una àrea de descans passem al costat de la estació de Otañes i més endavant per el barri de els Corrals .
- Km 13,8. Barri dels Corrals
La panoràmica a la nostra esquerra es deté en el pic La Creu i la penya calcària de Santullán , nua i corcada per la pedrera. La Via Verda continua fins l'entrada de Santullán , on girem a mà esquerra per pujar fins la CA-250 i la església de Sant Julián . Al peu de la carretera hi ha un parell de bars i una fleca.
- Km 15,4 . Santullán (Bars, fleca, alberg de pelegrins)
Creuem la carretera i continuem acostats al temple per un carrer paral·lel. Aquesta surt breument a la CA-522 per enllaçar amb una pista pavimentada que circula a escassa distància de la A-8. Cal parar esment perquè en una de les bifurcacions ens desviem a l'esquerra fins creuar el riu Suma . L'itinerari puja posteriorment a Sámano , lloc on Les Peregrinacions Jacobeas de Luciano Huidobro citen que ja va haver-hi un important hospital de pelegrins en 1714. Seguim la carretera per la dreta fins la església de Sant Nicolás – aquí també hi ha un bar – i rere vorejar l'absis continuem a la dreta atenent a un senyal oficial.
- Km 17,5 . Sámano (Bar)
Posteriorment entrem en el barri de Llantada i rere creuar de nou el curs d'aigua girem 90 graus a l'esquerra travessant la resta de la urbanització, que han anat canviant la fisonomia de totes aquestes poblacions. Arribem a una carretera de més entitat, la CA-520, i la seguim per la dreta fins l'entrada de Castro Urdiales . Després de passar sota l'A-8 vénen diverses rotondes i prenem el carrer Paradís fins una gasolinera, rere la qual girem a l'esquerra en direcció a el Centre Urbà i la Platja . Aquí escasseja la senyalització ! . Cal creuar el riu Brazomar i continuar recte pel passeig Ocharan Maces, en cap cas seguir el llit.El passeig desemboca en un altre paral·lel a la platja, on seguirem les marques de color taronja. Sense pèrdua avancem de front fins el port esportiu i pesquer , al costat de la postal marítima formada per la formidable església de Santa María de la Asunción , amb aires de catedral i l'exponent gòtic més important de Cantàbria; el castell medieval on s'allotja el far i la ermita de Santa Ana , consolidada sobre la roca i lligada al castell per el pont Vell , gòtic d'un sol arc.
- Km 22 . Castre Urdiales – Centre (Tots els serveis)
L'alberg es troba a uns vint minuts. Des del port cal girar a l'esquerra per agafar el carrer Santander i continuar de front per Silvestre Ochoa, que ens portarà fins la plaça de toros. En el carrer Pujat a Campijo, al costat del cuso, es troba el alberg de pelegrins ( Km 23,5 ) .
- Km 23,5. Castre Urdiales – Alberg
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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