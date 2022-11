Etapa de Pobeña a Castro Urdiales

L’itinerari

Km 0 . Pobeña (Alberg en temporada. Apartaments Rurals. Bar)

Km 6,1 . Ontón (Alberg de pelegrins)

Km 7,5 . Baltezana (Bars)

Km 10. Alt de l'Helguera

Km 13,8. Barri dels Corrals

Km 15,4 . Santullán (Bars, fleca, alberg de pelegrins)

Km 17,5 . Sámano (Bar)

Km 22 . Castre Urdiales – Centre (Tots els serveis)

Km 23,5. Castre Urdiales – Alberg

Retornem fins les escales que vam deixar ahir a l'entrada de Pobeña. Prop de cent graons, o més, pugen fins el recorregut de el, avui passeig d'Itsaslur i Camí de Santiago, que conduïa el ferro fins el carregador situat en La Sorra i que posteriorment partia cap a Europa, principalment a Gran Bretanya. Els dies nebulosos encara poden recrear l'atmosfera de tal activitat i acostar de nou els ressons de l'esforç i el grinyolar de vagons. La prop de fusta ens protegeix del penya-segat i, sobre nosaltres, falgueres, argelagues i eucaliptus dispersos entapissen La Barra. Una bifurcació primerenca envia als bicigrinos cap a l'esquerra (degut a un tram d'escales posterior) i als caminantes per la dreta. En arribar a un, la línia de costa s'escampa i podem entrellucar ja la vila de Castro Urdiales. Després passarem al costat de diversos panells informatius sobre la dela de el.Passem un aparcament i arribem a una pista que seguim a mà dreta cap a El. Envoltat de saüc negre, el barri queda a mà esquerra del Camí.Uns 650 metres després entrem ja en, que ens acollirà durant la setmana vinent. En aquesta província la senyalització oficial és més escassa i deurem atendre sobretot a les fletxes, que en alguns punts també brillen per la seva absència. Travessem aviat l'apuntalat de eli continuem fins el tremend viaducte de la A-8. Rere ell prenem el camí que descendeix a la nostra dreta. Res més creuar elgirem a l'esquerra per entrar en, localitat del municipi de Castro Urdiales.Visitem el nucli principal, (amunt en la carretera es troba l'alberg de pelegrins "el teu camí") i finalment pugem per unes escales fins la, a l'altura del p.k 138. En aquest punt cal triar entre continuar pel voral de la N-634 fins, on és possible agafar una senda que ens acostarà fins Castro Urdiales, o prendre el deque es dirigeix per la CA-523 cap a. L'opció per la N-634 és molt més curta, 10 quilòmetres fins l'alberg de Castro Urdiales enfront dels 17,2 quilòmetres del traçat oficial, que descrivim en la guia.Pugem per la, que salva el, i a escassos metres deixem l'asfalt per la dreta per acostar-nos fins les primeres cases de. L'itinerari passa al costat de laEli represa la carretera rere una casa ataronjada.Disposem d'un parell de bars, el segon d'ells, rere la marquesina, tanca els dilluns. Abans d'abandonar la població tornem a deixar la carretera per la dreta i baixem fins el riu, on una pista ens recondueix fins la, que seguim a la dreta, en ascens. Solucionada la primera corba ens internem per unque neix en el voral esquerre. Estalvia un tros de carretera a costa de castigar-nos amb una. Es a els per la. Fatigats, tornem a la carretera fins coronar el de LaDes de l'alt baixem per la carretera, que segueix lleument a la dreta, cap a la de de el. Territori dels preromans Autrigones i que, com gran part de tota aquesta cornisa cantàbrica, va passar de mà en mà pels regnes d'Astúries, Navarra i Castella. Deixem l'asfalt dos quilòmetres després per agafar la de. A la nostra esquerra, a la vora de el, s'escampaen múltiples barris. Integrat en el municipi de Castro Urdiales, a part de la seva preuada torre de mitjan segle XV, mereix destacar que en aquest terme es va trobar un miliario romà del segle I de la via que enllaçava Castro Urdiales () amb la palentina Herrera de Pisuerga (). Després d'una àrea de descans passem al costat de la dei més endavant per el de elsLa panoràmica a la nostra esquerra es deté en elLai la de, nua i corcada per la pedrera. La Via Verda continua fins l'entrada de, on girem a mà esquerra per pujar fins la CA-250 i la de. Al peu de la carretera hi ha un parell de bars i una fleca.Creuem la carretera i continuem acostats al temple per un carrer paral·lel. Aquesta surt breument a la CA-522 per enllaçar amb una pista pavimentada que circula a escassa distància de la A-8. Cal parar esment perquè en una de les bifurcacions ens desviem a l'esquerra fins creuar el. L'itinerari puja posteriorment a, lloc on Lesde Luciano Huidobro citen que ja va haver-hi un important hospital de pelegrins en 1714. Seguim la carretera per la dreta fins la de– aquí també hi ha un bar – i rere vorejar l'absis continuem a la dreta atenent a un senyal oficial.Posteriorment entrem en el dei rere creuar de nou el curs d'aigua girem 90 graus a l'esquerra travessant la resta de la urbanització, que han anat canviant la fisonomia de totes aquestes poblacions. Arribem a una carretera de més entitat, la CA-520, i la seguim per la dreta fins l'entrada de. Després de passar sota l'A-8 vénen diverses rotondes i prenem el carrer Paradís fins una gasolinera, rere la qual girem a l'esquerra en a ellala. Cal creuar eli continuar recte pel passeig Ocharan Maces, en cap cas seguir el llit.El passeig desemboca en un altre paral·lel a la platja, on seguirem les marques de color taronja. Sense pèrdua avancem de front fins el, al costat de la postal marítima formada per la formidable de de la, amb aires de catedral i l'exponent gòtic més important de Cantàbria; elon s'allotja el far i la de, consolidada sobre la roca i lligada al castell per el, gòtic d'un sol arc.L'alberg es troba a uns vint minuts. Des del port cal girar a l'esquerra per agafar el carrer Santander i continuar de front per Silvestre Ochoa, que ens portarà fins la plaça de toros. En el carrer Pujat a Campijo, al costat del cuso, es troba el de