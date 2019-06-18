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Camí del Nord

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Etapa 11

Etapa de Castro Urdiales a Laredo

km 30,6
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
Albergs 5
Disponible sense connexió

Jornada senzilla per gaudir del paisatge, santuaris i monestirs

Informació sobre l’etapa 11: Etapa de Castro Urdiales a Laredo

Perfil: Etapa de Castro Urdiales a Laredo

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L’itinerari

Avís : L'alberg de Islares es troba TANCAT fins a un altre avís.

  • Km 0 . Castre Urdiales - Centre (Tots els serveis)

Deixem l'alberg i continuem a mà dreta, acabant d'ascendir la pujada a Campijo . En l'alt anem a l'esquerra, en direcció al Càmping , i passem sota l'autovia de el Cantàbric . En deixar el túnel seguim a la dreta i visitem diversos habitatges del barri castreño de Campijo . En la següent bifurcació el Camí continua per la dreta, deixant el Càmping a l'altre costat, i ja continua per pista i un tram de camí fins Allendelagua , que conta amb un Bé d'Interès Cultural: les ruïnes d'un castell medieval templer situat en el vessant de la muntanya Santa Antón. A l'entrada passem al costat de l'església de Sant Marcos ( Km 1,8 ) i travessem la població castreña per baixar al costat de la A-8. L'itinerari va en paral·lel a l'autovia, deixant a un costat l'encreuament al barri Saltizones ( Km 3 ) i passa més endavant per sota per pujar fins Cerdigo , una altra pedania de Castro representada per la seva església de Sant Joan , que encara manté el seu absis romànic, datat entorn del segle XIII. El temple es troba res més entrar. Baixem cap al centre.

  • Km 4,1. Cerdigo

Creuem la N-634 i passem posteriorment al costat del cementiri. El Camí vira al Nord per aproximar a la costa rere un portell i un túnel de vegetació mediterrània. Incomptables rodades formen una gratificant senda costanera, amb múltiples portells, que ens transporta fins Islares . Luciano Huidobro exposa que els caminantes tenien a la seva disposició cinc llits en l'Hospital de la Vora Cruz. A l'entrada el Camí passa al costat de l'església (l'alberg de pelegrins es troba al costat) .

  • Km 7,3 . Islares (Alberg. Bar. Tenda)

Continuem pel carrer Casal. Els serveis es troben a la vora de la Nacional i després es pot continuar per aquesta fins enllaçar amb el Camí. La senyalització oficial condueix al costat del Càmping de Arenillas , on hi ha un bar restaurant i una tenda . A partir d'aquest punt ens trobem amb un tram perillós pel voral de la N-634. Més endavant podem utilitzar unes rodades que hi ha rere el voral dret. Anem veient la ria de Oriñón , desembocadura de el riu Agüera que conta amb una zona de marenys. En aquesta etapa, sorgeix de nou el dilema de si continuar per la N-634 fins Laredo, així per les braves, o seguir el Camí oficial. Encara que més llarg és l'opció que recomanem. Al costat de el viaducte el Camí oficial deixa la carretera i puja fins Nocina un dels més de vint barris que agrupa el municipi de Guriezo.

  • Km 11,6 . Nocina (Alberg. Bar)

Si algú vol pernoctar en l'alberg de el Pontarrón de Guriezo deu continuar uns metres més per la N-634 fins el bar El Pontarrón i recollir allí les claus. L'alberg es troba uns metres més endavant del bar, al peu de la CA-151. Des de Nocina baixem fins la CA -151 , amb carril per als vianants, i ens acostem al barri de Rioseco . Sobre l'espès pujol ressalta la monumental Sant Vicent de la Maça , excel·lent exemple renaixentista que va prendre el testimoni d'un monestir.

  • Km 13,4 . Rioseco (Bar)

Ull, perquè just a l'entrada de Rioseco cal girar 90° a l'esquerra per arribar fins barri de Pomar . Hi ha una font i un safareig i després de creuar el rierol de Rioseco seguim per la dreta fins una urbanització i la ermita de Sant Lorenzo . Més endavant passem al costat de la de Sant Blas , del XVII i emplaçada en un preciós paratge del barri Revilla ( Km 14,6 ) . Rere una recta arribem a la CA-520 i seguim a la dreta fins una rotonda, on es troba el barri El Pont . Aquí es troba l'Ajuntament de Guriezo i gran part dels serveis de la vall.

  • El Pont (Bars. Tendes. Centre de Salut. Farmàcia. Caixer)

El Camí continua de front cap al barri de La Magdalena . Abans cal creuar el riu Agüera . Sembla ser que els antics pelegrins que no prenien la barca en la ria, s'endinsaven fins aquí per salvar a peu el llit. Just abans de l'església deixem la carretera per la dreta ( Km 16,3 ) i fem marrada fins la casa La Riera , on comença l'ascensió. Una pista fa lloc a un silent bosc d'eucaliptus. A la mitjana hora deixem a mà dreta la pista que va al barri de Lugarejos (si algú necessita aigua pot desviar) ( Km 18,7 ) , i de seguida rematem l'ascensió.Rere un tram pla esquitxat d'argelagues i bruc, amb la penya de les Abelles al capdavant a mà dreta, comencem el descens per un paisatge suggeridor i aïllat. A l'estona passem al costat d'una casa cridada La Pavana ( Km 21 ) i després sota el viaducte de la A -8 . Val la pena detenir i contemplar el verda maragda barri de Liendo , pas jacobeo cap a Laredo. A l'abric de la muntanya Candina s'assenten entre pasturatges i hortes més d'una desena de barris. Res més passar el viaducte, baixem a la dreta fins el barri de Rocillo ( Km 22,9 ) . Després travessem el barri Sopeña i arribem en breu al barri de Hazas , capital de la vall i altre possible i còmoda fi d'etapa. Concentra tots els serveis i conta amb un bon alberg de pelegrins , que trobem just darrere de l'església de La nostra Senyora de la Asunción ( Km 24,5 ) .

  • Km 24,5 . Hazas ( Liendo ) (Tots els serveis)

Prosseguim de front per una carretera que puja fins enllaçar amb la N-634, per la que continuem l'ascens. En un moment fet la senyalització ens treu de la Nacional per l'esquerra per baixar fins Tarrueza ( Km 27,6 ) , (encara que està reflectit en el mapa de l'etapa ens sembla un desviament una miqueta absurd, ja que baixa en picat fins Tarrueza per després ascendir tots aquests metres i acabar sortint de nou a la Nacional). Qüestió de gustos si prendre el desviament o seguir per la Nacional. Després del p.k 169 girem a la dreta pel barri La Arenosa fins el bar mirador La Torre, amb una excel·lent panoràmica sobre la que va ser una de les quatre viles de la Costa de la Mar .Rere el bar baixem a l'esquerra per un carril, (una llàstima que el mur ens privi de la panoràmica) al costat d'un creuer, i res més creuar la carretera d'accés prenem de front unes escales. Baixen fins la porta de Sant Lorenzo o arc de La Calçada , que fa accés a la capella de el Esperit Sant i Laredo . El carrer San Francisco és just el carrer de l'esquerra, que porta en uns metres al convent homònim, on es troba l'alberg Casa de la Trinitat ( Km 30,6 ) . L'alberg Bon Pastor es troba també enfront del convent.

  • Km 30,6 . Laredo (Tots els serveis)

Les dificultats

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En imatges

Què veure, què fer

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