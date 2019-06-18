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Etapa de Castro Urdiales a Laredo
Jornada senzilla per gaudir del paisatge, santuaris i monestirs
Informació sobre l’etapa 11: Etapa de Castro Urdiales a Laredo
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L’itinerari
Avís : L'alberg de Islares es troba TANCAT fins a un altre avís.
- Km 0 . Castre Urdiales - Centre (Tots els serveis)
Deixem l'alberg i continuem a mà dreta, acabant d'ascendir la pujada a Campijo . En l'alt anem a l'esquerra, en direcció al Càmping , i passem sota l'autovia de el Cantàbric . En deixar el túnel seguim a la dreta i visitem diversos habitatges del barri castreño de Campijo . En la següent bifurcació el Camí continua per la dreta, deixant el Càmping a l'altre costat, i ja continua per pista i un tram de camí fins Allendelagua , que conta amb un Bé d'Interès Cultural: les ruïnes d'un castell medieval templer situat en el vessant de la muntanya Santa Antón. A l'entrada passem al costat de l'església de Sant Marcos ( Km 1,8 ) i travessem la població castreña per baixar al costat de la A-8. L'itinerari va en paral·lel a l'autovia, deixant a un costat l'encreuament al barri Saltizones ( Km 3 ) i passa més endavant per sota per pujar fins Cerdigo , una altra pedania de Castro representada per la seva església de Sant Joan , que encara manté el seu absis romànic, datat entorn del segle XIII. El temple es troba res més entrar. Baixem cap al centre.
- Km 4,1. Cerdigo
Creuem la N-634 i passem posteriorment al costat del cementiri. El Camí vira al Nord per aproximar a la costa rere un portell i un túnel de vegetació mediterrània. Incomptables rodades formen una gratificant senda costanera, amb múltiples portells, que ens transporta fins Islares . Luciano Huidobro exposa que els caminantes tenien a la seva disposició cinc llits en l'Hospital de la Vora Cruz. A l'entrada el Camí passa al costat de l'església (l'alberg de pelegrins es troba al costat) .
- Km 7,3 . Islares (Alberg. Bar. Tenda)
Continuem pel carrer Casal. Els serveis es troben a la vora de la Nacional i després es pot continuar per aquesta fins enllaçar amb el Camí. La senyalització oficial condueix al costat del Càmping de Arenillas , on hi ha un bar restaurant i una tenda . A partir d'aquest punt ens trobem amb un tram perillós pel voral de la N-634. Més endavant podem utilitzar unes rodades que hi ha rere el voral dret. Anem veient la ria de Oriñón , desembocadura de el riu Agüera que conta amb una zona de marenys. En aquesta etapa, sorgeix de nou el dilema de si continuar per la N-634 fins Laredo, així per les braves, o seguir el Camí oficial. Encara que més llarg és l'opció que recomanem. Al costat de el viaducte el Camí oficial deixa la carretera i puja fins Nocina un dels més de vint barris que agrupa el municipi de Guriezo.
- Km 11,6 . Nocina (Alberg. Bar)
Si algú vol pernoctar en l'alberg de el Pontarrón de Guriezo deu continuar uns metres més per la N-634 fins el bar El Pontarrón i recollir allí les claus. L'alberg es troba uns metres més endavant del bar, al peu de la CA-151. Des de Nocina baixem fins la CA -151 , amb carril per als vianants, i ens acostem al barri de Rioseco . Sobre l'espès pujol ressalta la monumental Sant Vicent de la Maça , excel·lent exemple renaixentista que va prendre el testimoni d'un monestir.
- Km 13,4 . Rioseco (Bar)
Ull, perquè just a l'entrada de Rioseco cal girar 90° a l'esquerra per arribar fins barri de Pomar . Hi ha una font i un safareig i després de creuar el rierol de Rioseco seguim per la dreta fins una urbanització i la ermita de Sant Lorenzo . Més endavant passem al costat de la de Sant Blas , del XVII i emplaçada en un preciós paratge del barri Revilla ( Km 14,6 ) . Rere una recta arribem a la CA-520 i seguim a la dreta fins una rotonda, on es troba el barri El Pont . Aquí es troba l'Ajuntament de Guriezo i gran part dels serveis de la vall.
- El Pont (Bars. Tendes. Centre de Salut. Farmàcia. Caixer)
El Camí continua de front cap al barri de La Magdalena . Abans cal creuar el riu Agüera . Sembla ser que els antics pelegrins que no prenien la barca en la ria, s'endinsaven fins aquí per salvar a peu el llit. Just abans de l'església deixem la carretera per la dreta ( Km 16,3 ) i fem marrada fins la casa La Riera , on comença l'ascensió. Una pista fa lloc a un silent bosc d'eucaliptus. A la mitjana hora deixem a mà dreta la pista que va al barri de Lugarejos (si algú necessita aigua pot desviar) ( Km 18,7 ) , i de seguida rematem l'ascensió.Rere un tram pla esquitxat d'argelagues i bruc, amb la penya de les Abelles al capdavant a mà dreta, comencem el descens per un paisatge suggeridor i aïllat. A l'estona passem al costat d'una casa cridada La Pavana ( Km 21 ) i després sota el viaducte de la A -8 . Val la pena detenir i contemplar el verda maragda barri de Liendo , pas jacobeo cap a Laredo. A l'abric de la muntanya Candina s'assenten entre pasturatges i hortes més d'una desena de barris. Res més passar el viaducte, baixem a la dreta fins el barri de Rocillo ( Km 22,9 ) . Després travessem el barri Sopeña i arribem en breu al barri de Hazas , capital de la vall i altre possible i còmoda fi d'etapa. Concentra tots els serveis i conta amb un bon alberg de pelegrins , que trobem just darrere de l'església de La nostra Senyora de la Asunción ( Km 24,5 ) .
- Km 24,5 . Hazas ( Liendo ) (Tots els serveis)
Prosseguim de front per una carretera que puja fins enllaçar amb la N-634, per la que continuem l'ascens. En un moment fet la senyalització ens treu de la Nacional per l'esquerra per baixar fins Tarrueza ( Km 27,6 ) , (encara que està reflectit en el mapa de l'etapa ens sembla un desviament una miqueta absurd, ja que baixa en picat fins Tarrueza per després ascendir tots aquests metres i acabar sortint de nou a la Nacional). Qüestió de gustos si prendre el desviament o seguir per la Nacional. Després del p.k 169 girem a la dreta pel barri La Arenosa fins el bar mirador La Torre, amb una excel·lent panoràmica sobre la que va ser una de les quatre viles de la Costa de la Mar .Rere el bar baixem a l'esquerra per un carril, (una llàstima que el mur ens privi de la panoràmica) al costat d'un creuer, i res més creuar la carretera d'accés prenem de front unes escales. Baixen fins la porta de Sant Lorenzo o arc de La Calçada , que fa accés a la capella de el Esperit Sant i Laredo . El carrer San Francisco és just el carrer de l'esquerra, que porta en uns metres al convent homònim, on es troba l'alberg Casa de la Trinitat ( Km 30,6 ) . L'alberg Bon Pastor es troba també enfront del convent.
- Km 30,6 . Laredo (Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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