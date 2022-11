Etapa de Castro Urdiales a Laredo

L’itinerari

Km 0 . Castre Urdiales - Centre (Tots els serveis)

Km 4,1. Cerdigo

Km 7,3 . Islares (Alberg. Bar. Tenda)

Km 11,6 . Nocina (Alberg. Bar)

Km 13,4 . Rioseco (Bar)

El Pont (Bars. Tendes. Centre de Salut. Farmàcia. Caixer)

Km 24,5 . Hazas ( Liendo ) (Tots els serveis)

Km 30,6 . Laredo (Tots els serveis)

L' dees trobafins a un altre avís.Deixem l'alberg i continuem a mà dreta, acabant d'ascendir la a. En l'alt anem a l'esquerra, en direcció al, i passem sota l' de el. En deixar el túnel seguim a la dreta i visitem diversos habitatges del barri castreño de. En la següent bifurcació el Camí continua per la dreta, deixant el Càmping a l'altre costat, i ja continua per pista i un tram de camí fins, que conta amb un Bé d'Interès Cultural: les ruïnes d'unsituat en el vessant de la muntanya Santa Antón. A l'entrada passem al costat de l' dei travessem la població castreña per baixar al costat de la A-8. L'itinerari va en paral·lel a l'autovia, deixant a un costat l'encreuament ali passa més endavant per sota per pujar fins, una altra pedania de Castro representada per la seva de, que encara manté el seu absis romànic, datat entorn del segle XIII. El temple es troba res més entrar. Baixem cap al centre.Creuem la N-634 i passem posteriorment al costat del cementiri. El Camí vira al Nord per aproximar a la costa rere un portell i un túnel de vegetació mediterrània. Incomptables rodades formen una gratificant senda costanera, amb múltiples portells, que ens transporta fins. Luciano Huidobro exposa que els caminantes tenien a la seva disposició cinc llits en l'Hospital de la Vora Cruz. A l'entrada el Camí passa al costat de l'església (l' dees troba al costat)Continuem pel carrer Casal. Els serveis es troben a la vora de la Nacional i després es pot continuar per aquesta fins enllaçar amb el Camí. La senyalització oficial condueix al costat del de, on hi ha uni una. A partir d'aquest punt ens trobem amb un tram perillós pel voral de la N-634. Més endavant podem utilitzar unes rodades que hi ha rere el voral dret. Anem veient la de de elque conta amb una zona de marenys. En aquesta etapa, sorgeix de nou el dilema de si continuar per la N-634 fins Laredo, així per les braves, o seguir el Camí oficial. Encara que més llarg és l'opció que recomanem.de elellaun dels més de vint barris que agrupa el municipi de Guriezo.Si algú vol pernoctar en l' de el dedeu continuar uns metres més per la N-634 fins elEli recollir allí les claus. L'alberg es troba uns metres més endavant del bar, al peu de la CA-151. Des de Nocina baixem fins la, amb carril per als vianants, i ens acostem al de. Sobre l'espès pujol ressalta la monumental de la, excel·lent exemple renaixentista que va prendre el testimoni d'un monestir.Ull, perquè just a l'entrada de Rioseco cal girar 90° a l'esquerra per arribar fins de. Hi ha una font i un safareig i després de creuar el rierol de Rioseco seguim per la dreta fins una urbanització i la de. Més endavant passem al costat de la de, del XVII i emplaçada en un preciós paratge del. Rere una recta arribem a la CA-520 i seguim a la dreta fins una rotonda, on es troba elEl. Aquí es troba l' dei gran part dels serveis de la vall.El Camí continua de front cap al barri de La. Abans cal creuar el. Sembla ser que els antics pelegrins que no prenien la barca en la ria, s'endinsaven fins aquí per salvar a peu el llit. Just abans de l'església deixem la carretera per la dretai fem marrada fins laLa, on comença l'ascensió. Una pista fa lloc a un silent bosc d'eucaliptus. A la mitjana hora deixem a mà dreta la pista que va al barri de Lugarejos (si algú necessita aigua pot desviar), i de seguida rematem l'ascensió.Rere un tram pla esquitxat d'argelagues i bruc, amb la de lesal capdavant a mà dreta, comencem el descens per un paisatge suggeridor i aïllat. A l'estona passem al costat d'una casa cridada Lai després sota el de la A. Val la pena detenir i contemplar el verda maragda de, pas jacobeo cap a Laredo. A l'abric de las'assenten entre pasturatges i hortes més d'una desena de barris. Res més passar el viaducte, baixem a la dreta fins el de. Després travessem eli arribem en breu al de, capital de la vall i altre possible i còmoda fi d'etapa. Concentra tots els serveis i conta amb un bon de, que trobem just darrere de l' de de laProsseguim de front per una carretera que puja fins enllaçar amb la N-634, per la que continuem l'ascens. En un moment fet la senyalització ens treu de la Nacional per l'esquerra per baixar fins, (encara que està reflectit en el mapa de l'etapa ens sembla un desviament una miqueta absurd, ja que baixa en picat fins Tarrueza per després ascendir tots aquests metres i acabar sortint de nou a la Nacional). Qüestió de gustos si prendre el desviament o seguir per la Nacional. Després del p.k 169 girem a la dreta pelLafins el bar mirador La Torre, amb una excel·lent panoràmica sobre la que va ser una de les de la de la.Rere el bar baixem a l'esquerra per un carril, (una llàstima que el mur ens privi de la panoràmica) al costat d'un creuer, i res més creuar la carretera d'accés prenem de front unes escales. Baixen fins la de de La, que fa accés a la de el. Elés just el carrer de l'esquerra, que porta en uns metres al convent homònim, on es troba l' de la. L'es troba també enfront del convent.