Etapa de Laredo a Güemes

L’itinerari

Km 0 . Laredo (Tots els serveis)

Km 4,9 . Santoña (Tots els serveis)

Km 14,2 . Noja (Tots els serveis)

Barri de Solorga -San Miguel de Meruelo (Alberg)

Km 29,5 . Güemes (Alberg)

A uns metres del convent de San Francisco es troba el Centre de Salut i l'alberg El Bon Pastor. En deixar aquest carrer girem a l'esquerra i arribem a la de la, on està l'Ajuntament. Mancant senyalització cal seguir de front pel comercial carrer López Seña. Desemboca en el passeig paral·lel a la de, extens arenal superior a quatre quilòmetres. Tenim l'opció de travessar-la per l'anodí passeig o descalçar-nos i fer-ho per la sorra, opció més interessant! Cal avançar al mateix extrem, fins el de. De camí, ens cridaran l'atenció els aiguamolls del de els de. Entre finals de desembre i gener es produeix la major concentració d'ocells en aquest enclavament. A peu de platja embarquem, per un preu pròxim als 2 euros, fins la pròxima. L'historiador Juan Uría va ressenyar que l'itinerari principal anava per Colindres i que Santoña "degué ser poc visitada pels pelegrins". Recordeu que el vaixell no està operatiu entre el 6 de desembre i l'1 de març (veure apartat observacions).Aquesta població, distingida per la seva de las'estén als peus de l' de la. Ingressem així en la històrica comarca càntabra de, bressol de mestres picapedrers com Juan d'Herrera i Rodrigo i Juan Gil d'Hontañón. La travessia urbana tampoc està senyalitzada però no presenta grans problemes. Rere deixar la barca cal avançar sempre de front, travessant la plaça de la Concòrdia i continuant pel carrer Santander..En línia recta seguim pel carrer Cervantes, creuant la plaça Sant Antonio - on es troba l'la- i prenent el carrer del Manzanedo. Continuem recte rere la rotonda amb l'escultura de les anxoves i en la següent prosseguim lleument a la dreta pel carrer de l'Albereda, amb carril bici i per als vianants i per fi amb les primeres fletxes grogues de la localitat. Paral·lels als marenys, passem elEli ens encaminem cap a la platja, que pren el seu nom dels créixens, una planta aquàtica que es prepara en amanida.És millor deixar l'avinguda i internar de nou per la platja per franquejar la mola encallada del. Un viarany arenós soluciona la primera part de la pujada, que després es fa més senzilla gràcies a un terreny més compacte. Des del cimtenim una vista espectacular de la interminable de. 'El que vagi a pernoctar en l'deu deixar la platja abans d'arribar a Noja, concretament a l'altura del Bar El Pirata'. Un altre bany de sorra imaginant figures en les formacions rocoses ens acosta fins. Pugem fins la plaça de la Vila, categoria que va prendre de mans de Felipe IV en 1644, on s'alça l' deCal parar esment perquè els senyals són escassos en el tram urbà de Noja. Devem travessar la plaça en diagonal i sortir pel carrer dels Cuadrillos. En arribar al número 6 seguim a mà esquerra i just després a la dreta pel carrer de la Vall. En la següent bifurcació, ull, pareu esment al senyal del pal que ens indica cap a l'esquerra. Noja, igual que la resta de localitats càntabres que hem visitat, experimenta un augment molt considerable de la població en els mesos d'estiu i per això els barris i urbanitzacions se succeeixen sense fi. Passat el camp de futbol vam girar 90° a la dreta per entrar en el.Aquí girarem altres 90°, aquesta vegada a l'esquerra i més endavant a la dreta. Sempre per pistes i camins veïnals, passem sota la CA-147 per entrar en el barri de. No pertany ja a Noja sinó a la localitat de, que forma part al seu torn del de. Diversos girs més ens porten al peu de la CA-141, que creuem amb precaució. Seguim cap a la dreta i en la primera bifurcació a l'esquerra. Arribem així a la plaça on es localitza l' de, del XVII.Pels barris de(consultori) i Laens acostem al dei la seva de, amb un atrevit absis gòtic. En aquest punt s'uneix la variant més interior que ve des de Colindres, Adal Treto, Cicero, Gamma i Escalante. Apunta Ángel García Guinea en la seva obraque "res queda de romànic a l'interior de l'església i dins d'una estètica de finals del XII o principis del XIII, són les dues cornises nord i sud de la seva vella nau, que els seus canecillos poden col·locar en la línia decorativa dels mestres de Bareyo".Enfront de l'absis girem a la dreta i 80 metres després a l'esquerra. Una pista de graveta i un tram de rodades prat a través condueixen a de, capital del municipi de Meruelo. A l'entrada, per evitar la carretera, ens desviem a la dreta pel. Des de la part alta, al costat d'algunes cases i una vaqueria, amb una bona panoràmica d'aquesta vall regada pel, passem al costat de la de. Sortim a la, que seguim per la dreta. Rere el p.k 3, ens desviem a l'esquerra al costat d'una marquesina. Entrem així en el de, de San Miguel de Meruelo. Creuem elper un preciós pont ocult per la intensa vegetació, on existeix un antic molí.A la sortida continuem a la dreta pel de la, la pujada del qual fa mossa en el cos ja malparat. La senyalització és escassa a l'entrada i cal arribar fins la deper sortir a la.En aquest punt el camí continua a l'esquerra, pujant per la carretera, però resulta que la joia de dees troba set minuts més avall, seguint la carretera en direcció contrària. És romànica de principis del XIII, i conserva d'aquesta època, en paraules d'Ángel García Guinea, "absis, capelles laterals del creuer i torre de cúpula cúbica a quatre aigües". També apunta que "és a l'interior de l'església, i sobretot en l'absis i presbiteri, on s'accentua la riquesa escultòrica del monument".Tornant al camí, que l'havíem deixat als peus de l'ermita de Sant Roque, ascendim per la, passant el Càmping Els Molins, i emprenem el descens per la mateixa via. Rere el p.k 3 deixem la carretera per l'esquerra i agafem el carrer El Cantó, que travessa el, pertanyent a Güemes, que al seu torn s'integra en el municipi de Bareyo.Després seguim pel camí de la Moraza i desemboquem en la, que creuem i seguim a la dreta. Tan sols uns metres per deixar-la per l'esquerra i arribar alEl. En aquesta vall també trobem l' de, i a tan sols quilòmetre i mitjà, sobre un suau pujol, es troba l' de el. El desviament, al costat del que continua cap a Galizano, està ben senyalitzat. La casa va ser rehabilitada en la dècada dels 80 i l'acolliment de pelegrins és només una de les tantes que fa l'ONG Bruc. Trobarem respecte, treball, solidaritat, amor i acolliment a dolls en aquest bell racó de Cantàbria.