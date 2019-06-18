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Etapa de Laredo a Güemes
Cal concentració per no perdre's entre Noja i San Pantaleón
Informació sobre l’etapa 12: Etapa de Laredo a Güemes
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L’itinerari
- Km 0 . Laredo (Tots els serveis)
A uns metres del convent de San Francisco es troba el Centre de Salut i l'alberg El Bon Pastor. En deixar aquest carrer girem a l'esquerra i arribem a la plaça de la Constitució , on està l'Ajuntament. Mancant senyalització cal seguir de front pel comercial carrer López Seña. Desemboca en el passeig paral·lel a la platja de Salvé , extens arenal superior a quatre quilòmetres. Tenim l'opció de travessar-la per l'anodí passeig o descalçar-nos i fer-ho per la sorra, opció més interessant! Cal avançar al mateix extrem, fins el Puntal de Santoña . De camí, ens cridaran l'atenció els aiguamolls del Parc Natural de els Marenys de Santoña , Victoria i Joyel . Entre finals de desembre i gener es produeix la major concentració d'ocells en aquest enclavament. A peu de platja embarquem, per un preu pròxim als 2 euros, fins la pròxima Santoña . L'historiador Juan Uría va ressenyar que l'itinerari principal anava per Colindres i que Santoña "degué ser poc visitada pels pelegrins". Recordeu que el vaixell no està operatiu entre el 6 de desembre i l'1 de març (veure apartat observacions).
- Km 4,9 . Santoña (Tots els serveis)
Aquesta població, distingida per la seva indústria de la anxova s'estén als peus de l'alzinar de la muntanya Buciero . Ingressem així en la històrica comarca càntabra de Trasmiera , bressol de mestres picapedrers com Juan d'Herrera i Rodrigo i Juan Gil d'Hontañón. La travessia urbana tampoc està senyalitzada però no presenta grans problemes. Rere deixar la barca cal avançar sempre de front, travessant la plaça de la Concòrdia i continuant pel carrer Santander. ( Km 5,9 ) .En línia recta seguim pel carrer Cervantes, creuant la plaça Sant Antonio - on es troba l'alberg privat la Bilbaïna - i prenent el carrer del Manzanedo. Continuem recte rere la rotonda amb l'escultura de les anxoves i en la següent prosseguim lleument a la dreta pel carrer de l'Albereda, amb carril bici i per als vianants i per fi amb les primeres fletxes grogues de la localitat. Paral·lels als marenys, passem el Centre Penitenciari El Dueso i ens encaminem cap a la platja deBerria , que pren el seu nom dels créixens, una planta aquàtica que es prepara en amanida.És millor deixar l'avinguda i internar de nou per la platja per franquejar la mola encallada del Brusc . Un viarany arenós soluciona la primera part de la pujada, que després es fa més senzilla gràcies a un terreny més compacte. Des del cim ( Km 10,1 ) tenim una vista espectacular de la interminable platja de Trengandín . 'El que vagi a pernoctar en l'alberg Noja Aventura deu deixar la platja abans d'arribar a Noja, concretament a l'altura del Bar El Pirata'. Un altre bany de sorra imaginant figures en les formacions rocoses ens acosta fins Noja . Pugem fins la plaça de la Vila, categoria que va prendre de mans de Felipe IV en 1644, on s'alça l'església de Sant Pere .
- Km 14,2 . Noja (Tots els serveis)
Cal parar esment perquè els senyals són escassos en el tram urbà de Noja. Devem travessar la plaça en diagonal i sortir pel carrer dels Cuadrillos. En arribar al número 6 seguim a mà esquerra i just després a la dreta pel carrer de la Vall. En la següent bifurcació, ull, pareu esment al senyal del pal que ens indica cap a l'esquerra. Noja, igual que la resta de localitats càntabres que hem visitat, experimenta un augment molt considerable de la població en els mesos d'estiu i per això els barris i urbanitzacions se succeeixen sense fi. Passat el camp de futbol vam girar 90° a la dreta per entrar en el barri Cabanzo ( Km 15,2 ) .Aquí girarem altres 90°, aquesta vegada a l'esquerra i més endavant a la dreta. Sempre per pistes i camins veïnals, passem sota la CA-147 per entrar en el barri de San Pantaleón . No pertany ja a Noja sinó a la localitat de Castillo Set Viles , que forma part al seu torn del municipi de Arnuero . Diversos girs més ens porten al peu de la CA-141, que creuem amb precaució. Seguim cap a la dreta i en la primera bifurcació a l'esquerra. Arribem així a la plaça on es localitza l'ermita de San Pantaleón , del XVII.Pels barris de Sant Joan (consultori) i La Pedrosa ens acostem al barri de Castillo i la seva església de Sant Pere , amb un atrevit absis gòtic. En aquest punt s'uneix la variant més interior que ve des de Colindres, Adal Treto, Cicero, Gamma i Escalante. Apunta Ángel García Guinea en la seva obra Romànic en Cantàbria que "res queda de romànic a l'interior de l'església i dins d'una estètica de finals del XII o principis del XIII, són les dues cornises nord i sud de la seva vella nau, que els seus canecillos poden col·locar en la línia decorativa dels mestres de Bareyo" ( Km 18,6 ) .Enfront de l'absis girem a la dreta i 80 metres després a l'esquerra ( atenció ) . Una pista de graveta i un tram de rodades prat a través condueixen a San Miguel de Meruelo , capital del municipi de Meruelo. A l'entrada, per evitar la carretera, ens desviem a la dreta pel barri Monar . Des de la part alta, al costat d'algunes cases i una vaqueria, amb una bona panoràmica d'aquesta vall regada pel riu Campiazo , passem al costat de la església de San Miguel ( Km 21 ) . Sortim a la CA -454 , que seguim per la dreta. Rere el p.k 3, ens desviem a l'esquerra al costat d'una marquesina. Entrem així en el barri de Solorga , de San Miguel de Meruelo. Creuem el riu Campiazo per un preciós pont ocult per la intensa vegetació, on existeix un antic molí.
- Barri de Solorga -San Miguel de Meruelo (Alberg)
A la sortida continuem a la dreta pel camí de la Venera , la pujada del qual fa mossa en el cos ja malparat. La senyalització és escassa a l'entrada i cal arribar fins la ermita de Sant Roque per sortir a la CA -447 ( Km 23,6 ) .En aquest punt el camí continua a l'esquerra, pujant per la carretera, però resulta que la joia de Santa María de Bareyo es troba set minuts més avall, seguint la carretera en direcció contrària. És romànica de principis del XIII, i conserva d'aquesta època, en paraules d'Ángel García Guinea, "absis, capelles laterals del creuer i torre de cúpula cúbica a quatre aigües". També apunta que "és a l'interior de l'església, i sobretot en l'absis i presbiteri, on s'accentua la riquesa escultòrica del monument".Tornant al camí, que l'havíem deixat als peus de l'ermita de Sant Roque, ascendim per la CA -447 , passant el Càmping Els Molins, i emprenem el descens per la mateixa via. Rere el p.k 3 deixem la carretera per l'esquerra i agafem el carrer El Cantó, que travessa el barri Villanueva , pertanyent a Güemes, que al seu torn s'integra en el municipi de Bareyo ( Km 26 ) .Després seguim pel camí de la Moraza i desemboquem en la CA -455 , que creuem i seguim a la dreta. Tan sols uns metres per deixar-la per l'esquerra i arribar al barri El Cagigal o Quejigal . En aquesta vall també trobem l'ermita de Sant Julián , i a tan sols quilòmetre i mitjà, sobre un suau pujol, es troba l'alberg de el Pare Ernesto . El desviament, al costat del que continua cap a Galizano, està ben senyalitzat. La casa va ser rehabilitada en la dècada dels 80 i l'acolliment de pelegrins és només una de les tantes que fa l'ONG Bruc. Trobarem respecte, treball, solidaritat, amor i acolliment a dolls en aquest bell racó de Cantàbria.
- Km 29,5 . Güemes (Alberg)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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