Etapa de Santander a Queveda

El itinerario

Desde el albergue de Ruamayor hay que prestar atención a las placas diseminadas por el suelo donde coinciden la concha y una cruz roja, ésta referente al itinerario del Camino Lebaniego. Nos ayudarán a salir del laberinto urbano de la capital cántabra.

Primero hay que bajar a la Avenida Calvo Sotelo para continuar por las calles Jesús de Monasterio, Burgos, San Fernando y pasar la rotonda de Cuatro Caminos hacia la Avenida Marqués de Valdecilla. Hay que tomar la dirección de la N-611 con destino Palencia y Torrelavega y avanzar por la calle de Cajo, que se denominará de Campogiro tras pasar bajo el puente del ferrocarril. Entre la nacional y un polígono de servicios situado a mano derecha avanzaremos hasta Peñacastillo, donde se tuerce a mano derecha para pasar por el puente del FEVE y acto seguido hacia la izquierda para seguir por un camino paralelo a la vía.

Pasamos entre casas por el barrio de Lluja y cruzamos la S-20 bajo un túnel para entrar en el municipio de Santa Cruz de Bezana por la Avenida José María de Pereda. Junto a la iglesia de Santa Cruz, un indicador de madera indica la distancia hasta Boo de Piélagos. Son 4,6 kilómetros. Aquí es posible desviarse a la izquierda hacia el Albergue de la Santa Cruz, situado a unos 800 metros.

Tras dejar el municipio de Bezana en Mompía entraremos en el de Piélagos. Tanto Bezana como Boo son dos municipios cántabros que han experimentado un fuerte crecimiento demográfico en los últimos años, debido sobre todo a la cercanía de la capital y a la excelente comunicación del corredor Torrelavega – Santander. En Boo de Piélagos, al pie del Camino y junto a la iglesia de San Juan Bautista, encontramos el Albergue de Piedad.

El peregrino ya contará con la información de que a la salida de Boo es posible recortar la etapa en cerca de 8 km si cruza el río Pas por el puente del ferrocarril, evitando así el rodeo hasta Puente Arce. Hay folletos que alertan sobre ello y prohíben el paso. Si se va a tomar el atajo, la opción más segura y legal es coger el tren en la estación de Boo y bajarse en la de Mogro. Esta lógicamente prohibido cruzar el puente del tren andando además de ser peligroso. El Camino oficial, sin atajo, se dirige al barrio de Escobal y luego a Puente Arce, donde se cruza el puente sobre el Pas. Para los peregrinos que hayan cruzado el puente con el tren una vez en Mogro atravesamos la localidad en ligero ascenso hasta llegar a la iglesia de San Martín y torcemos a la izquierda. Otra indicación, esta vez la de Cudón, nos muestra la distancia de 5,7 kilómetros hasta este núcleo del municipio de Miengo.

De nuevo, por vías asfaltadas y tras varios repechos bajamos hasta la CA-232 para cruzarla y encontrarnos con un tramo largo y desolador, estirado aún más por las tuberías de la empresa Solvay, un importante grupo químico y farmacéutico internacional. Un trayecto donde la flecha amarilla se convierte en un interminable tubo de varios kilómetros.

Pasado este tramo, a la izquierda, a la altura de un STOP, cruzamos un puente sobre la vía para entrar en Requejada, población del municipio de Polanco que ya cuenta con albergue de peregrinos. Abrió sus puertas en mayo de 2013 y está dedicado a la impulsora del sufragio femenino Clara Campoamor. Para llegar al otro albergue, El Regato de las Anguilas, hay que retroceder cerca de un kilómetro por la N-611.

Si nuestra intención es llegar hasta el siguiente albergue del municipio de Queveda hay que continuar por el arcén de la N-611 dirección Santillana del Mar. Pasaremos Barreda y cruzaremos el rio Saja junto a la fábrica de Solvay. En la rotonda continuaremos por la CA-131 dirección Santillana del Mar y a unos tres Kilómetros encontraremos el Albergue “Osa de Andara” a mano derecha.

Aquellos peregrinos que quieran continuar hasta Santillana del Mar deben continuar recto por la CA-131 y en 2,5 kilómetros desde el albergue "osa de andara" llegaran a Santillana.