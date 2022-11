Etapa de Queveda a Cometes

L’itinerari

Si volem visitar Santillana del Mar caldrà partir ben d'hora de l'alberg i anar cap a Camplengo, on rere un desviament a la dreta baixarem fins topar-nos amb la façana lateral de la Col·legiata de Santa Juliana. Aquest antic monestir va ser l'origen de Santillana del Mar, vila que va ser declarada Conjunt Històric Artístic en 1943. Podríem passar-nos tot el dia visitant museus i vagarejant entre palaus i casonas pairals, ja que el poble bé ho mereix. L'absència, no ja de fletxes pintades, sinó també de petxines de pedra obliguen a imaginar la marxa. La sortida parteix des de la plaça de Ramón Pelayo, on està l'Ajuntament, per enfilar el carrer dels Forns.Abans d'arribar al càmping hi ha una bonica vista de Santillana envoltada en part per un gran prat. Anem ara a la pròxima Rierol a la que entrem rere passar una carretera comarcal. Cal deixar a mà esquerra l'ermita assentada en el vessant per descendir per un carretil de ciment fins Oreña . Entrem així en el municipi d'Alfoz de Lloredo . Arribant al poble veurem en la distància l'església de Sant Pere que es mostra com una talaia en l'alt. Anirem cap a ella i deixarem aquest temple del segle XVI per descendir a Caborredondo . Ho creuem per carretera, passem sobre la CA-131 i en arribar a una casa amb el nom La Solana ens desviem a la dreta per, al costat de maizales, arribar fins la imponent estampa de l'església de Sant Martín de Cigüenza . El temple va ser aixecat a mitjan segle XVIII segons els dissenys de l'indià Juan Antonio de Tagle i va ser declarat Bé d'Interès Cultural en 1992.Rere contemplar Sant Martín seguim fins Novals , capital del municipi - és fàcil no entrar en ell perquè abans hi ha un gir que atalla i que puja fins la CA-356 cap a Cóbreces -. Novals és famós per les seves plantacions de tarongers i llimoners que creixen gràcies a un microclima especial que es fa en aquesta zona. Ja en temps de l'Imperi els romans carregaven les seves naus amb aquests cítrics.Abandonant aquest ambient mediterrani es puja a la carretera per la que s'entra en Cobri'ls . El millor és seguir per ella, ja que la senyalització obliga a ficar en el poble i fer una gran volta per tornar a sortir a la carretera a l'altura de l'Església de Sant Pere . L'església, acabada en 1910, té un característic color vermell i està inspirada en exemples del romànic i gòtic francès. Al costat de l'Abadia Cistercenca de Viaceli , de la que és ad vincula, forma els dos senyals d'identitat paisatgista de Cóbreces.La jornada continua al costat de l'església i per fi ens regala un tram relaxant entre un bosc de roures i fajos que pot estar enfangat. Val la pena gaudir-ho perquè de nou estem abocats a tornar a una pista d'asfalt i sortir a la CA-131 a l'altura de la Venda de el Tramalón on més d'un ha hagut de refugiar de la pluja sota la marquesina. Diversos camins i més carretera porten fins La Església , poble d'uns 150 habitants que ostenta la capitalitat del Municipi de Ruiloba . Després vindran Pando , on hi ha un convent de les Carmelites Descalces del segle XVIII, i més endavant Concha . Abandonem així els nuclis de Ruiloba i ens dirigim fins el nostre final d'etapa en Cometes . Tan sols quilòmetre i mitjà per entrar en la localitat i delectar-nos amb la vista del Cantàbric.