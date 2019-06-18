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Etapa de Queveda a Comiñas
Antes do cámping hai unha bonita vista de Santillana. Desfrútao!
Información sobre a etapa 15: Etapa de Queveda a Comiñas
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Puntos de interese da etapa 15: Etapa de Queveda a Comiñas
O itinerario
Se queremos visitar Santillana del Mar haberá que partir ben cedo do albergue e ir cara a Camplengo, onde tras un desvío á dereita baixaremos até toparnos coa fachada lateral da Colexiata de Santa Juliana. Este antigo mosteiro foi a orixe de Santillana del Mar, vila que foi declarada Conxunto Histórico Artístico en 1943. Poderiamos pasarnos todo o día visitando museos e callejeando entre palacios e casaróns solariegas, xa que o pobo ben o merece. A ausencia, non xa de frechas pintadas, senón tamén de cunchas de pedra obrigan a imaxinar a marcha. A saída parte desde a praza de Ramón Pelayo, onde está o Concello, paira enfilar a rúa dos Fornos.Antes de chegar ao cámping hai una bonita vista de Santillana rodeada en parte por un gran prado. Imos agora ao próxima Arroio á que entramos tras pasar una estrada comarcal. Hai que deixar a man esquerda a ermida asentada na ladeira paira descender por un carretil de cemento até Oreña. Entramos así no municipio de Alfoz de Lloredo. Chegando ao pobo veremos na distancia a igrexa de San Pedro que se mostra como una atalaia no alto. Iremos cara a ela e deixaremos este templo do século XVI paira descender a Caborredondo. Cruzámolo por estrada, pasamos sobre a CA-131 e ao chegar a unha casa co nome La Solana desviámonos á dereita paira, xunto a maizales, chegar até a impoñente estampa da igrexa de San Martín de Cigüenza. O templo foi levantado a mediados do século XVIII segundo os deseños do indiano Juan Antonio de Tagle e foi declarado Ben de Interese Cultural en 1992.Tras contemplar San Martín seguimos até Novales, capital do municipio - é fácil non entrar nel porque antes hai un xiro que atalla e que sobe até a CA-356 cara a Cóbreces-. Novales é famoso polas súas plantacións de naranjos e limoneros que crecen grazas a un microclima especial que se dá nesta zona. Xa en tempos do Imperio os romanos cargaban as súas naves con estes cítricos.Abandonando este ambiente mediterráneo sóbese á estrada pola que se entra en Cóbrelles. O mellor é seguir por ela, xa que a sinalización obriga a meter no pobo e dar una gran volta paira volver saír á estrada á altura da Igrexa de San Pedro. A igrexa, terminada en 1910, ten unha característica cor vermella e está inspirada en exemplos do románico e gótico francés. Xunto á Abadía Cisterciense de Viaceli, da que é ad vincula, forma os dous acenos de identidade paisajista de Cóbreces.A xornada continúa xunto á igrexa e por fin regálanos un tramo relaxante entre un bosque de carballos e haxas que pode estar embarrado. Merece a pena gozalo porque de novo estamos abocados a volver a unha pista de asfalto e saír á CA-131 á altura da Venda do Tramalón onde máis dun tivo que refuxiar da choiva baixo a marquesiña. Varios camiños e máis estrada levan até A Igrexa, pobo duns 150 habitantes que ostenta a capitalidade do Municipio de Ruiloba. Despois virán Pando, onde hai un convento das Carmelitas Descalzas do século XVIII, e máis adiante Concha. Abandonamos así os núcleos de Ruiloba e dirixímonos até o noso final de etapa en Comiñas. Tan só quilómetro e medio paira entrar na localidade e deleitarnos coa vista do Cantábrico.
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