Etapa de Unquera a Llanes

O itinerario

Tras un bo almorzo a base de gravatas bañadas en chocolate con leite comezamos cruzando a ponte sobre a ría de Tina Maior, onde o Deva dá as súas últimas rabexadas antes de renderse ao mar. Desta maneira entramos en Asturias. Ascéndese por un camiño que pasa xunto a unha capela de ánimas onde unha inscrición en bronce marca a distancia até Santiago: 427 quilómetros. O camiño leva a Colombres. En días sollíos, ou tras a tormenta, veremos brillar a fachada azul de a Quinta Guadalupe, unha mansión indiana que construíu o emigrante Iñigo Noriega e que alberga desde 1987 o Arquivo de Indianos. Colombres déixase polas rúas Pío Noriega e Francisco Sánchez e por un camiño imos cara á N-634. Agora comeza un perigoso tramo con bastante tráfico.Non hai outro remedio que avanzar pola beiravía da N-634 pasando o barrio do Peral e máis adiante A Franca, poboación tamén do concello de Ribadedeva. En a praia da Franca, á que se accede desde o p.k 286 da Nacional, o Cámping Praia da Franca conta con varias cabanas de madeira para aloxar peregrinos (ver observacións). O itinerario deixa a Nacional en dirección Tresgrandas e por un carretil de terra imos paralelos á vía do tren. Cruzamos unha ponte e seguimos de fronte en ascenso até reencontrarnos coa N-634 á altura do seu quilómetro 287. Ollo aquí pois ao cruzar a estrada, nunha curva xusto antes do PK-287 hai unha variante para ir até Pendueles por unha senda costeira e quitarnos quilómetros de estrada. Si optamos por ela debemos entrar por unha abertura na varanda da nacional, cruzar "con coidado" a vía do tren e tras saltar un valo de madeira camiñar até os cantiis onde se atopan os bufóns de Santiuste, desde alí continuar dirección oeste por un carreiro entre vexetación até a praia de Buelna onde hai opción de ir a devandito pobo e seguir por pistas de terra até Pendueles.Convén facer un alto nalgunha das seguintes localidades, xa sexa en Buelna ou Pendueles, porque unha vez no GR-E-9 non teremos posibilidade de comprar nada, sen desviarnos do trazado, até Andrín. Este longo percorrido tómase en Pendueles , e é unha alternativa ao itinerario oficial. Está sinalizada pola típica banda vermella e branca dos GR. O trazado oficial, con todo, continúa un par de quilómetros pola N-634 até Vidiago. Despois, por camiños paralelos á Nacional e pola propia estrada, visita Puertas de Vidiago e San Roque do Acebal para chegar a Llanes.Como dixemos propomos continuar polo GR-E-9. Este agradable camiño, polo que avanzaremos 15 quilómetros até Llanes , premiaranos nalgúns tramos cunhas boas vistas do mar. Teremos oportunidade de achegarnos a el tras o cámping, en a Praia de Vidiago. Máis adiante, pasados tres quilómetros e medio, un cartel indicaranos que estamos ante os Bufóns de Arenillas . Trátase de gretas ou chemineas abertas na costa, e conectadas con simas mariñas, polas que a auga salgada penetra a presión, formando chafarices de auga pulverizada que poden alcanzar máis de 20 metros de altura. Si reúnense as condicións poderemos admiralo.Hoxe, o patrimonio histórico está a facer un oco ao natural. O miradoiro de o río Purón é outro lugar sinalado. De aquí baixamos a unha ponte para cruzalo onde pode lerse a indicación 20 persoas máximo. En menos de dous quilómetros estamos en Andrín. A sinalización do GR continúa e viramos cara a un paseo peonil paralelo á estrada que sobe até o miradoiro da Praia de A Ballota. Desde aquí hai unhas bonitas vistas de Llanes e do illote de Castro, abaixo. Desde este punto o mellor é ignorar a estrada e coller un carreiro que a media ladeira conduce, tras unha gran volta, á ermida de o Cristo do Camiño. A vista que ofrece da aldea de Cue, Llanes e o Cantábrico é inmellorable.Desde a ermida baixamos até Llanes, antiga poboa de Aguilar que conserva trazos do seu pasado medieval. Aquí poderemos degustar a súa sidra autóctona e dar un paseo polo porto, onde emerxe a barreira de cubos pintados por Ibarrola. Esta poboación costeira tampouco ten refuxio municipal para peregrinos, así que non queda máis remedio que tentalo en albérguelos xuvenís, albergues privados, pensións ou hoteis.