Etapa de Llanes a San Esteban de Leces

O itinerario

A saída de Llanes non está convenientemente sinalizada e por sentido común avanzamos pola AS-263 en dirección a Ribadesella. A primeira mouteira da xornada atópase á altura do Tanatorio Vila de Llanes e lévanos até Poo por un antigo camiño (Km 2).Chegando á igrexa parroquial de fachada branca e teza, a mellor opción é non seguir a sinalización e ir cara ás vías do tren e cruzalas. Continuamos pola estrada a Ribadesella e deixámola pola dereita para tomar un camiño que conduce até Celorio, aldea de Llanes que creceu en torno ao Mosteiro de San Salvador e do que hoxe só quedan algúns vestixios da súa orixe románico (Km 4,3). Deixándoo ao carón atopámonos cos pés na praia.Os seguintes fitos son Barro e Niembro, outras dúas localidades turísticas do Concello de Llanes. Entre elas álzase sobre o areal a igrexa da nosa Señora das Dores. Con marea alta poderemos ver este templo neoclásico reflectido na marisma. Tras esta delicia, un carreiro a man esquerda enlaza con Niembro (Km 8). Saímos á estrada e tomamos despois unha pista que desemboca de novo na AS-263. Por un paseo peonil pódese admirar pausadamente a Praia de San Antolín e a desembocadura do río Bedón. Unha estampa de anuncio grazas á vía do ferrocarril que a percorre.Así chegamos a Naves onde xa transcorreu máis dun terzo da etapa (Km 12,3). Dirixímonos agora cara a Villahormes polo antigo Camiño Real que unía Llanes con Ribadesella. Ao bordo deste traxecto atópase a capela das Ánimas, un humilladero do século XII que un grupo de vándalos esnaquizou a madrugada do 1 de setembro de 2012. Desde Villahormes (Km 13,2) proseguimos até Nova de Llanes, unha localidade con todos os servizos onde podemos recuperar forzas (Km 16,1). Atención porque si imos durmir en Piñeres de Pría, a seguinte localidade, é indispensable comprar en Nova xa que en Piñeres non hai servizos, tan só un bar que non dá comidas.De novo retomamos a AS-263, deixándoa por un camiño que parte a man dereita antes do paso a nivel con barreiras. Enfilamos unha longa recta tras salvar a A-8 para chegar a Piñeres de Pría (Km 18). Nesta localidade hai un albergue de 8 prazas e de mediados de maio a mediados de setembro habilítanse 36 prazas na casa reitoral. A dona da casa rural, Rosa Cueto, formou a Asociación A Metade do Camiño, de axuda ao peregrino e dispoñen de credenciais. Saímos de Piñeres, de fronte, sen tomar o desvío á AS-263, xa que unha mouteira mal situada pode confundirnos, e máis adiante, a man esquerda xorde un tramo herboso, que adoita encharcarse con facilidade, que sobe, campo a través incluído, até a igrexa de San Pedro que sobresae pola súa torre campanario.Baixamos até Cuerres polo camiño que salgue xunto ao depósito de auga e ao pasar as primeiras casas o máis lóxico é cruzar a vía do FEVE, con todo o traxecto oficial segue pola dereita dando un gran rodeo. En Cuerres, unha familia alemá ofrece acollida tradicional na súa casa. Chegamos á ponte medieval do Aguamía, restaurado recentemente, e desta maneira entramos no Concello de Ribadesella (Km 22,5). Máis adiante si cruzamos a vía e seguimos todo recto cara a Ribadesella, á que arribamos en máis dunha hora tras percorrer as paraxes de Sobares e Pozu a Area.A entrada a Ribadesella é pola porta de atrás, en principio non depara ningún atractivo pero de súpeto atopámonos inmersos na trama de callejuelas do barrio do Portiellu. Descendemos polo centro histórico da vila buscando o vao sobre o Sela, obxectivo que tamén se marcan miles de padeeiros cada verán cando toman a saída na ponte de Arriondas no Descenso Internacional (Km 29).Antigamente, cando non había ponte, os peregrinos salvaban a canle embarcando desde a capela de Santa Ana . Agora non, así que se a nosa meta é San Esteban, cruzaremos a ponte de formigón para penetrarnos na moderna Ribadesella. Pasado o Sela, os sinais fannos virar á dereita. Dando un lixeiro rodeo alcanzaremos o paseo da praia de Santa Mariña, desembocando na estrada local que conduce até San Pedro (Km 32,6), e que tras un fortísimo repecho (nalgún punto é máis descansado subir en zig zag) deixará ao carón a aldea de Abeu. Unha mouteira xacobea guía a man esquerda até o próximo albergue de San Esteban de Leces (Km 33,9).