Etapa de Sant Esteban de Leces a Sebrayo

L’itinerari

Comencem retrocedint la distància caminada el dia anterior fins a arribar a l'altura de la fita, on girem a l'esquerra. Un camí empedrat batejat com El Calerón descendeix fins a Vega, un preciós llogaret al costat de la mar.A l'entrada passarem al costat de la Capella de Santa María Magdalena i baixarem fins a la platja per a creuar per un pont el regat del Grèvol. Un camí a mà esquerra, enfangat gran part de l'any, puja pel vessant de la muntanya Cueto en direcció a Berbes. En la pujada cal passar un reixat i sortir a la N-632 per a agafar un camí que porta fins a aquest poble.Després de Berbes creuarem de nou la nacional i baixarem per una senda estreta amb abundant vegetació. Aquest tram està alternant entre carretera, que va fent un volt, i camins, pels quals anem atallant. De nou sortim a la carretera i per un fals pla es passa el rierol de la Régula. Entrem així en el Consell de Caravia i a mà dreta ascendeix una pista que en breu baixa entre eucaliptus i falgueres a el Arenal de Morís. Comencen així uns quilòmetres de gran bellesa ja que caminem pel vessant de la muntanya al costat de la mar.Passarem per la Platja de la Beciella, lloc on morirà el riu dels Romanins i on va haver-hi un hospital de pelegrins. Arribarem fins a la Platja de l'Espasa i abans de travessar el riu del mateix nom veurem les ruïnes d'una venda que també va ser antiga parada per als caminantes. Diem adeu a Caravia per a entrar en el Consell de Colunga i des d'aquí el millor és continuar una mica més d'un quilòmetre per la N-632 fins a L'Illa. Una fita ens recorda que aquesta localitat té alberg.Si no ens quedarem aquí el millor és seguir sense més complicacions i avançar per carretera tres quilòmetres i mig més fins al centre de Colunga. No és el recorregut oficial, el qual va per camins prenent-lo a l'esquerra a l'altura de l'hotel munti i mar per a poc després travessar l'AS-260 i entrar en Colunga. Qüestió de gustos. L'arribada a Colunga, havent recorregut més de la meitat de l'etapa, bé mereix un descans. La capital del Consell s'abandona per la carretera en agafar a mà esquerra el desviament de la A-258 cap a Infiesto.Seguint per ella agafem el desviament de la CL-1 cap a Pernús. Passarem sota el pont de l'autopista A-8 i ascendirem per a deixar el caseriu de Beldreu a la nostra esquerra i descendir fins a Pernús, passant al costat de l'església de Sant Pere. En breu la carretera pica en ascens durant quilòmetre i mig. Aquesta és la distància que ens separa de La Llera i de la seva església de Sant Antolín. Seguim fins a Priesca, alguna cosa més endavant, on ens espera una altra església. En aquest cas la de San Salvador, la més tardana de les esglésies preromàniques asturianes.A la dreta de l'església sorgeix una senda per la qual descendim fins a La Vega. D'una altitud de 140 metres descendim fins als 32 en tan sols un quilòmetre. Seguint pel marge esquerre del riu arribem fins a Sebrayo i a les antigues escoles, que es van convertir en 1998 en un alberg de pelegrins. Obre de l'1 de març al 31 de novembre i ho gestiona Sonia, una veïna molt amable que viu en el número 7.