Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

El itinerario

Comenzamos retrocediendo la distancia andada el día anterior hasta llegar a la altura del mojón, donde giramos a la izquierda. Un camino empedrado bautizado como El Calerón desciende hasta Vega, una preciosa aldea junto al mar.

A la entrada pasaremos junto a la Capilla de Santa María Magdalena y bajaremos hasta la playa para cruzar por un puente el regato del Acebo. Un camino a mano izquierda, embarrado gran parte del año, sube por la ladera del monte Cueto en dirección a Berbes. En la subida hay que pasar una verja y salir a la N-632 para coger un camino que lleva hasta este pueblo.

Tras Berbes cruzaremos de nuevo la nacional y bajaremos por una senda estrecha con abundante vegetación. Este tramo está alternando entre carretera, que va dando una vuelta, y caminos, por los que vamos atajando. De nuevo salimos a la carretera y por un falso llano se pasa el arroyo de la Régula. Entramos así en el Concejo de Caravia y a mano derecha asciende una pista que en breve baja entre eucaliptos y helechos al Arenal de Morís. Comienzan así unos kilómetros de gran belleza ya que caminamos por la ladera de la montaña junto al mar.

Pasaremos por la Playa de la Beciella, lugar donde va a morir el río de los Romeros y donde hubo un hospital de peregrinos. Llegaremos hasta la Playa de la Espasa y antes de cruzar el río del mismo nombre veremos las ruinas de una venta que también fue antigua parada para los caminantes. Decimos adiós a Caravia para entrar en el Concejo de Colunga y desde aquí lo mejor es continuar algo más de un kilómetro por la N-632 hasta La Isla. Un mojón nos recuerda que esta localidad tiene albergue.

Si no vamos a quedarnos aquí lo mejor es seguir sin más complicaciones y avanzar por carretera tres kilómetros y medio más hasta el centro de Colunga. No es el recorrido oficial, el cual va por caminos tomándolo a la izquierda a la altura del hotel monte y mar para poco después atravesar la AS-260 y entrar en Colunga. Cuestión de gustos. La llegada a Colunga, habiendo recorrido más de la mitad de la etapa, bien merece un descanso. La capital del Concejo se abandona por la carretera al coger a mano izquierda el desvío de la A-258 hacia Infiesto.

Siguiendo por ella cogemos el desvío de la CL-1 hacia Pernús. Pasaremos bajo el puente de la autopista A-8 y ascenderemos para dejar el caserío de Beldreu a nuestra izquierda y descender hasta Pernús, pasando junto a la iglesia de San Pedro. En breve la carretera pica en ascenso durante kilómetro y medio. Esta es la distancia que nos separa de La Llera y de su iglesia de San Antolín. Seguimos hasta Priesca, algo más adelante, donde nos espera otra iglesia. En este caso la de San Salvador, la más tardía de las iglesias prerrománicas asturianas.

A la derecha de la iglesia surge una senda por la que descendemos hasta La Vega. De una altitud de 140 metros descendemos hasta los 32 en tan sólo un kilómetro. Siguiendo por la margen izquierda del río llegamos hasta Sebrayo y a las antiguas escuelas, que se convirtieron en 1998 en un albergue de peregrinos. Abre del 1 de marzo al 31 de noviembre y lo gestiona Sonia, una vecina muy amable que vive en el número 7.