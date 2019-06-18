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Iparraldeko bidea

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Etapa 21

Gijonetik Avilesera bitarteko etapa

km 22,0
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Aterpetxeak 1
Konexiorik gabe erabilgarri

Avilesen kasu historikoa eta haren arkitektura tradizionala zain dituzu

Etapari buruzko informazioa 21: Gijonetik Avilesera bitarteko etapa

Profila: Gijonetik Avilesera bitarteko etapa

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Etapako interesguneak 21: Gijonetik Avilesera bitarteko etapa

  • 9 Casco histórico de Avilés
  • 8 Frantziskotarren eliza
  • 7 Tamongo eliza
  • 6 Santa Eulalia eliza
  • 5 Areo gaina
  • 4 Albergue juvenil San Andrés de Cornellana
  • 3 Elogio del Horizonte de Chillida de Gijón
  • 2 San Pedro eliza
  • 1 Revillagigedo jauregia

Ibilbidea

Hiri handi batetik ateratzea beti da aspergarria, batez ere gezi horiak ikustea galarazten duten mota guztietako seinaleengatik. Gijonen ondoren, Areo mendian, Carreño haranean eta AS-19 errepideko azken zortzi kilometroetan barrena ibiliko gara, Avilés inguratzen duen paisaia industrialean. Gijongo kaleen bilbaduratik irten ondoren, Areo mendiaren oinarria bilatzen du errepideak, eta asfaltatutako kaleetan barrena, urbanizazio txikien artean, altuera irabazten goaz, bi mutur elkartzen diren paisaia miretsiz: Industria eta natura. Asfaltoa bidean da eta eukalipto-masa batez inguratuta ikusten gara. Dolmen de San Pablo kartela ikusi ondoren, ezkerretara egingo dugu, Carreño haranera eta Santa Eulalia del Valle aldera jaisteko. Lau kilometro egin ondoren, bailara hori zeharkatu eta Tamonera iritsiko gara, tunel bat igaro ondoren. Tamón AS-326tik utzi eta AS-19rekin lotuko dugu. Lehenengo Trasonara eramango gaitu eta gero Avilesera.

Zailtasunak

Oharrak

Irudietan

Zer ikusi, zer egin

Aterpetxeak

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Hurrengo etapa

Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa Etapa 22

Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa

km 38,0
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
6 Aterpetxea