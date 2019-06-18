Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Gijonetik Avilesera bitarteko etapa
Avilesen kasu historikoa eta haren arkitektura tradizionala zain dituzu
Etapari buruzko informazioa 21: Gijonetik Avilesera bitarteko etapa
Mapa handitu
Etapako interesguneak 21: Gijonetik Avilesera bitarteko etapa
Ibilbidea
Hiri handi batetik ateratzea beti da aspergarria, batez ere gezi horiak ikustea galarazten duten mota guztietako seinaleengatik. Gijonen ondoren, Areo mendian, Carreño haranean eta AS-19 errepideko azken zortzi kilometroetan barrena ibiliko gara, Avilés inguratzen duen paisaia industrialean. Gijongo kaleen bilbaduratik irten ondoren, Areo mendiaren oinarria bilatzen du errepideak, eta asfaltatutako kaleetan barrena, urbanizazio txikien artean, altuera irabazten goaz, bi mutur elkartzen diren paisaia miretsiz: Industria eta natura. Asfaltoa bidean da eta eukalipto-masa batez inguratuta ikusten gara. Dolmen de San Pablo kartela ikusi ondoren, ezkerretara egingo dugu, Carreño haranera eta Santa Eulalia del Valle aldera jaisteko. Lau kilometro egin ondoren, bailara hori zeharkatu eta Tamonera iritsiko gara, tunel bat igaro ondoren. Tamón AS-326tik utzi eta AS-19rekin lotuko dugu. Lehenengo Trasonara eramango gaitu eta gero Avilesera.
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak