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Camí del Nord

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Etapa 21

Etapa de Gijón a Avilés

km 22,7
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
Albergs 1
Disponible sense connexió

T'espera el cas històric d'Avilés i la seva arquitectura tradicional

Informació sobre l’etapa 21: Etapa de Gijón a Avilés

Perfil: Etapa de Gijón a Avilés

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Punts d’interès de l’etapa 21: Etapa de Gijón a Avilés

  • 9 Casco histórico de Avilés
  • 8 Església dels Pares Franciscans
  • 7 Església de Tamón
  • 6 Església de Santa Eulàlia
  • 5 Alt Monte Areo
  • 4 Albergue juvenil San Andrés de Cornellana
  • 3 Elogio del Horizonte de Chillida de Gijón
  • 2 Església de Sant Pere
  • 1 Palau Revillagigedo

L’itinerari

La sortida d'una gran ciutat sempre és tediosa, sobretot a causa dels senyals de tota mena que impedeixen apreciar les fletxes grogues. Després de Gijón ens espera un passeig per la muntanya Areo, la vall de Carreño i els últims vuit quilòmetres per l'AS-19, embolicats en el paisatge industrial que envolta a Avilés.Després de sortir de l'entramat de carrers de Gijón el trajecte busca per carretera la base de la Muntanya Areo, i a través de carrers asfaltats, entre petites urbanitzacions, anem guanyant altura admirant un paisatge on s'ajunten dos extrems: Indústria i naturalesa.L'asfalt reverteix en camí i ens veiem envoltats d'una massa d'eucaliptus. Passat el cartell indicador de Dolmen de Sant Pau, vam girar a l'esquerra per a descendir cap a la vall de Carreño i Santa Eulalia de la Vall. Travessem durant quatre quilòmetres aquesta vall i arribem a Tamón després de passar un túnel. Tamón es deixa per l'AS-326 i enllacem amb l'AS-19, que ens porta primer a Trasona i més tard fins a Avilés.

Les dificultats

Observacions

En imatges

Què veure, què fer

Albergs

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