Etapa de Gijón a Avilés

L’itinerari

La sortida d'una gran ciutat sempre és tediosa, sobretot a causa dels senyals de tota mena que impedeixen apreciar les fletxes grogues. Després de Gijón ens espera un passeig per la muntanya Areo, la vall de Carreño i els últims vuit quilòmetres per l'AS-19, embolicats en el paisatge industrial que envolta a Avilés.Després de sortir de l'entramat de carrers de Gijón el trajecte busca per carretera la base de la Muntanya Areo, i a través de carrers asfaltats, entre petites urbanitzacions, anem guanyant altura admirant un paisatge on s'ajunten dos extrems: Indústria i naturalesa.L'asfalt reverteix en camí i ens veiem envoltats d'una massa d'eucaliptus. Passat el cartell indicador de Dolmen de Sant Pau, vam girar a l'esquerra per a descendir cap a la vall de Carreño i Santa Eulalia de la Vall. Travessem durant quatre quilòmetres aquesta vall i arribem a Tamón després de passar un túnel. Tamón es deixa per l'AS-326 i enllacem amb l'AS-19, que ens porta primer a Trasona i més tard fins a Avilés.