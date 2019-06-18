Etapa de Gijón a Avilés
Te espera el caso histórico de Avilés y su tradicional arquitectura
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Puntos de interés de la etapa 21: Etapa de Gijón a Avilés
El itinerario
La salida de una gran ciudad siempre es tediosa, sobre todo debido a las señales de todo tipo que impiden apreciar las flechas amarillas. Después de Gijón nos espera un paseo por el monte Areo, el valle de Carreño y los últimos ocho kilómetros por la AS-19, envueltos en el paisaje industrial que rodea a Avilés.
Tras salir del entramado de calles de Gijón el trayecto busca por carretera la base del Monte Areo, y a través de calles asfaltadas, entre pequeñas urbanizaciones, vamos ganando altura admirando un paisaje donde se juntan dos extremos: Industria y naturaleza.
El asfalto revierte en camino y nos vemos rodeados de una masa de eucaliptos. Pasado el cartel indicador de Dolmen de San Pablo, giramos a la izquierda para descender hacia el valle de Carreño y Santa Eulalia del Valle. Atravesamos durante cuatro kilómetros este valle y llegamos a Tamón tras pasar un túnel. Tamón se deja por la AS-326 y enlazamos con la AS-19, que nos lleva primero a Trasona y más tarde hasta Avilés.
Las dificultades
Observaciones
En imágenes
Qué ver, qué hacer
Los albergues
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