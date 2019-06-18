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Camino del Norte
Etapa 21

Etapa de Gijón a Avilés

km 22,7
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
Albergues 1
Disponible sin conexión

Te espera el caso histórico de Avilés y su tradicional arquitectura

Información sobre la etapa 21: Etapa de Gijón a Avilés

Perfil: Etapa de Gijón a Avilés

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Puntos de interés de la etapa 21: Etapa de Gijón a Avilés

  • 9 Casco histórico de Avilés
  • 8 Iglesia de los Padres Franciscanos
  • 7 Iglesia de Tamón
  • 6 Iglesia de Santa Eulalia
  • 5 Alto Monte Areo
  • 4 Albergue juvenil San Andrés de Cornellana
  • 3 Elogio del Horizonte de Chillida de Gijón
  • 2 Iglesia de San Pedro
  • 1 Palacio Revillagigedo

El itinerario

La salida de una gran ciudad siempre es tediosa, sobre todo debido a las señales de todo tipo que impiden apreciar las flechas amarillas. Después de Gijón nos espera un paseo por el monte Areo, el valle de Carreño y los últimos ocho kilómetros por la AS-19, envueltos en el paisaje industrial que rodea a Avilés.

Tras salir del entramado de calles de Gijón el trayecto busca por carretera la base del Monte Areo, y a través de calles asfaltadas, entre pequeñas urbanizaciones, vamos ganando altura admirando un paisaje donde se juntan dos extremos: Industria y naturaleza.

El asfalto revierte en camino y nos vemos rodeados de una masa de eucaliptos. Pasado el cartel indicador de Dolmen de San Pablo, giramos a la izquierda para descender hacia el valle de Carreño y Santa Eulalia del Valle. Atravesamos durante cuatro kilómetros este valle y llegamos a Tamón tras pasar un túnel. Tamón se deja por la AS-326 y enlazamos con la AS-19, que nos lleva primero a Trasona y más tarde hasta Avilés.

Las dificultades

Observaciones

En imágenes

Qué ver, qué hacer

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Etapa de Avilés a Soto de Luiña

km 38,0
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
6 Albergues