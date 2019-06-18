Etapa de Avilés a Soto de Luiña

El itinerario

El trazado urbano de Avilés: Calle Rivero, Parque del Muelle, Barrio de Sabugo, plaza del Carbayo, avenida de Alemania, cuesta de San Cristóbal y después llegada a Campo del Conde, en este punto en el cruce, de frente a la izquierda, posteriormente unos 150 mtrs. a la derecha por la Calle Peñasanta, prosiguiendo unos 200 mtrs., tomamos un pequeño camino a la izquierda donde encontramos un mojón y señalización, adentrándonos en el inicio del Camino a su paso por el Concejo de Castrillón que se dirige a Piedras Blancas por La Plata. Seguimos por este camino boscoso con camino antiguo y túnel de árboles en descenso suave,cruzando un arroyo y una Fuente con lavadero , para proseguir hasta La Plata, otro mojón al llegar a la AS-320 en este pueblo y seguir a Piedras Blancas por carretera, bordeando el Castro de La Armada(se ha solicitado una Senda para este tramo) y dejando a nuestra izquierda la Iglesia de San Miguel de Quiloño. Todo de frente para pasar por un túnel ,en la zona de El Ventorrillo (antigua posada y venta), enlazando con otra senda que nos lleva a Piedras Blancas. Se sigue hasta el Ayuntamiento, capital del Concejo de Castrillón, en su recorrido urbano (Calles Fruela y Pablo Iglesias )e Iglesia de Santa María Madre de la Iglesia en el centro y dejando el Ayto. por su derecha(Calle Nuberu) hasta el Villar, desviándose luego a la izquierda por la pista que va a la Sierra del Cordel, por El Muro y La Lloba de donde se desciende hasta La Ventaniella (Santiago del Monte), pasando por su Iglesia. Cruzar la carretera que va al aeropuerto de Asturias, con atención al tráfico, para luego enlazar con la carretera que va a Ranón(AS-318). Tras un par de kilómetros y en un cruce, desviarnos de esta carretera por un camino por el bosque a la izquierda que nos lleva por el monte cerca de la aldea de Riolavega. Continuamos rumbo oeste hacia el Concejo de Soto del Barco y descender hacia la carretera de San Juan de la Arena. Se sube hacia el caserío de El Castiello y se va hasta la entrada derecha de Soto del Barco por una ruta al lado del Hotel Palacio de la Magdalena, con menos tráfico, para cruzar posteriormente el puente sobre el Nalón por la carretera nacional. En la otra orilla se toma el camino hacia Era (izquierda de la N-632) y se sube hacia la capital del Concejo de Muros de Nalón, pasando por delante de su Ayuntamiento.

De la plaza de Muros de Nalón salimos, pasando junto al Palacio de Valdecarzana y Vallehermoso, hacia El Pito y su Palacio Selgas en el Concejo de Cudillero. El Camino no pasa por Cudillero, uno de los pueblos de pescadores más pintorescos de Asturias, tan sólo a un par de kilómetros. Se dirige hacia Rellayo. Aviso importante: Las obras de la A-8 han desdibujado bastante el tramo entre El Pito, San Juan de Piñera y Rellayo, la señalización obliga a dar un rodeo que transita por el monte Santa Ana. El Camino oficial se recupera en el túnel que salva la N-632 y que nos planta junto al hotel Mariño. Descendemos hasta las proximidades de la playa Concha de Artedo, salvamos un arroyo y subimos de nuevo hacia la nacional para cruzarla e ir, por pista asfaltada y por un camino en descenso por La Magdalena, Otero y Numayor, a dar con la antigua N-632, por la que entramos en Soto de Luiña, donde destaca La Iglesia de Santa María y su Rectoral.