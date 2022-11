Etapa d'Avilés a Soto de Luiña

L’itinerari

El traçat urbà d'Avilés: Carrer Rivero, Parc del Moll, Barri de Sabugo, plaça del Carbayo, avinguda d'Alemanya, costa de Sant Cristòfor i després arribada a Camp del Comte, en aquest punt en l'encreuament, d'enfront de l'esquerra, posteriorment uns 150 mtrs. a la dreta pel Carrer Peñasanta, prosseguint uns 200 mtrs., prenem un petit camí a l'esquerra on trobem una fita i senyalització, endinsant-nos en l'inici del Camí al seu pas pel Consell de Castrillón que es dirigeix a Pedres Blanques per la Plata. Seguim per aquest camí boscós amb camí antic i túnel d'arbres en descens suau,creuant un rierol i una Font amb safareig , per a prosseguir fins a la Plata, una altra fita en arribar a l'AS-320 en aquest poble i seguir a Pedres Blanques per carretera, vorejant el Castre de l'Armada(s'ha sol·licitat una Senda per a aquest tram) i deixant a la nostra esquerra l'Església de San Miguel de Quiloño. Tot de front per a passar per un túnel ,en la zona del Ventorrillo (antiga posada i venda), enllaçant amb una altra senda que ens porta a Pedres Blanques. Se segueix fins a l'Ajuntament, capital del Consell de Castrillón, en el seu recorregut urbà (Calles Fruela i Pablo Iglesias )i Església de Santa María Madre de l'Església en el centre i deixant l'Aj. per la seva dreta(Carrer Nuberu) fins al Villar, desviant-se després a l'esquerra per la pista que va a la Serra del Cordill, pel Muro i La Lloba d'on es descendeix fins a la Ventaniella (Santiago de la Muntanya), passant per la seva Església. Travessar la carretera que va a l'aeroport d'Astúries, amb atenció al trànsit, per a després enllaçar amb la carretera que va a Ranón(AS-318). Després d'un parell de quilòmetres i en un encreuament, desviar-nos d'aquesta carretera per un camí pel bosc a l'esquerra que ens porta per la muntanya prop del llogaret de Riolavega. Continuem rumb oest cap al Consell de Soto del Vaixell i descendir cap a la carretera de Sant Joan de la Sorra. Es puja cap al caseriu del Castiello i es va fins a l'entrada dreta de Soto del Vaixell per una ruta al costat de l'Hotel Palacio de la Magdalena, amb menys trànsit, per a creuar posteriorment el pont sobre el Nalón per la carretera nacional. En l'altra riba es pren el camí cap a Era (esquerra de la N-632) i es puja cap a la capital del Consell de Murs de Nalón, passant per davant del seu Ajuntament.De la plaça de Murs de Nalón sortim, passant al costat del Palau de Valdecarzana i Vallehermoso, cap al Xiulet i el seu Palau Selgas en el Consell de Cudillero. El Camí no passa per Cudillero, un dels pobles de pescadors més pintorescos d'Astúries, tan sols a un parell de quilòmetres. Es dirigeix cap a Rellayo. Avís important: Les obres de la A-8 han desdibuixat bastant el tram entre El Xiulet, Sant Joan de Piñera i Rellayo, la senyalització obliga a fer marrada que transita per la muntanya Santa Ana. El Camí oficial es recupera en el túnel que salva la N-632 i que ens planta al costat de l'hotel Mariño. Descendim fins a les proximitats de la platja Concha d'Artedo, salvem un rierol i pugem de nou cap a la nacional per a creuar-la i anar, per pista asfaltada i per un camí en descens per la Magdalena, Otero i Numayor, a donar amb l'antiga N-632, per la qual entrem a Soto de Luiña, on destaca L'Església de Santa María i el seu Rectoral.