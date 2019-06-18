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Camí del Nord

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Etapa 23

Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

km 23,9
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
Albergs 2
Disponible sense connexió

Convivència obligada amb una dura orografia a l'antiga N-632

Informació sobre l’etapa 23: Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

Perfil: Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

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Punts d’interès de l’etapa 23: Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

  • 6 Albergue de peregrinos de Cadavedo
  • 5 Fita senyalitzadora
  • 4 Labors del camp a Santa Marina
  • 3 Platja del Silenci
  • 2 Albergue de peregrinos de Soto de Luiña
  • 1 Iglesia de Santa María de Soto de Luiña

L’itinerari

Des de l'alberg de Soto de Luiña cal ascendir per l'antiga N-632 fins al primer encreuament, on gairebé el 100% dels pelegrins optaven per l'opció marcada com Ballotas, enfront de la de Camí. Aquesta última fa referència a l'antic camí vaqueiro que discorre per la Serra de les Palanques. Ningú, ni el Principat ni les Associacions locals del Camí de Santiago, es van preocupar fins ara per mantenir-lo i senyalitzar-lo. Des d'estiu de 2016, per fi!, aquest itinerari històric és completament viable en tot el seu recorregut, amb les fites pròpies del Principat i les seves sendes ben traçades i netes. Aquest traçat és pràcticament d'igual distància que per la costa, encara que una mica més dur físicament i no compta amb serveis intermedis, acaba en la localitat de Villademoros amb la qual cosa per a arribar a Cadavedo caldria retrocedir un quilòmetre i mig des d'aquesta localitat. L'última paraula la té el pelegrí, que haurà de triar entre mar (Ballotas) o muntanya (Palanques).Passem a descriure succintament el traçat que discorre per Ballotas,Per Ballotas anirem travessant diverses poblacions de el consell de Cudillero, com Albuerne, Novellana -poble exemplar d'Astúries en 1992- Castañeras i la seva Platja del Silenci, Santa Marina i Ballota. Fins aquí hi haurà moltes oportunitats per a abandonar la carretera, progressant en un puja baixa demolidor per camins de localitat en localitat. Avui dia ja compleixen els mínims requisits, però la desídia va campar a pler durant molts anys. Després de Ballota descendim per camí per a travessar el riu Cap, on un pont de pedra fa les vegades del mític ‘pont que tremola’. Posteriorment s'ascendeix per bosc a Tablizo, entrant així en el Consell de Valdés. Després de passar un parell de petits llogarets més, Ribón i Fregís, arribem finalment a Cadavedo.

Les dificultats

Observacions

En imatges

Què veure, què fer

Albergs

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