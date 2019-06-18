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Etapa de Avilés a Soto de Luiña
Esixente etapa de "rompe pernas" trazado por aldeas e ermidas
Información sobre a etapa 22: Etapa de Avilés a Soto de Luiña
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Puntos de interese da etapa 22: Etapa de Avilés a Soto de Luiña
O itinerario
O trazado urbano de Avilés: Rúa Rivero, Parque do Peirao, Barrio de Sabugo, praza do Carbayo, avenida de Alemaña, costa de San Cristóbal e despois chegada a Campo do Conde, neste punto no cruzamento, de fronte á esquerda, posteriormente uns 150 mtrs. á dereita pola Rúa Peñasanta, proseguindo uns 200 mtrs., tomamos un pequeno camiño á esquerda onde atopamos unha mouteira e sinalización, penetrándonos no inicio do Camiño ao seu paso polo Concello de Castrillón que se dirixe a Pedras Brancas pola Prata. Seguimos por este camiño boscoso con camiño antigo e túnel de árbores en descenso suave,cruzando un arroio e unha Fonte con lavadoiro , para proseguir até A Prata, outra mouteira ao chegar á AS-320 neste pobo e seguir a Pedras Brancas por estrada, bordeando o Castro da Armada(solicitouse unha Senda para este tramo) e deixando á nosa esquerda a Igrexa de San Miguel de Quiloño. Todo de fronte para pasar por un túnel ,na zona do Ventorrillo (antiga pousada e venda), enlazando con outra senda que nos leva a Pedras Brancas. Séguese até o Concello, capital do Concello de Castrillón, no seu percorrido urbano (Rúas Fruela e Pablo Iglesias )e Igrexa de Santa María Nai da Igrexa no centro e deixando o Ayto. pola súa dereita(Rúa Nuberu) até o Villar, desviándose daquela á esquerda pola pista que vai á Serra do Cordel, polo Muro e A Lloba de onde se descende até A Ventaniella (Santiago do Monte), pasando pola súa Igrexa. Cruzar a estrada que vai ao aeroporto de Asturias, con atención ao tráfico, para logo enlazar coa estrada que vai a Ranón(AS-318). Tras un par de quilómetros e nun cruzamento, desviarnos desta estrada por un camiño polo bosque á esquerda que nos leva polo monte preto da aldea de Riolavega. Continuamos rumbo oeste cara ao Concello de Soto del Barco e descender cara á estrada de San Juan da Area. Sóbese cara ao caserío do Castiello e vaise até a entrada dereita de Soto del Barco por unha ruta á beira do Hotel Palacio da Madalena, con menos tráfico, para cruzar posteriormente a ponte sobre o Nalón pola estrada nacional. Na outra beira tómase o camiño cara a Era (esquerda da N-632) e sóbese cara á capital do Concello de Muros de Nalón, pasando por diante do seu Concello.Da praza de Muros de Nalón saímos, pasando xunto ao Palacio de Valdecarzana e Vallehermoso, cara ao Pito e o seu Palacio Selgas no Concello de Cudillero. O Camiño non pasa por Cudillero, un dos pobos de pescadores máis pintorescos de Asturias, tan só a un par de quilómetros. Diríxese cara a Rellayo. Aviso importante: As obras da A-8 han esvaecido bastante o tramo entre O Pito, San Juan de Piñera e Rellayo, a sinalización obriga a dar un rodeo que transita polo monte Santa Ana. O Camiño oficial recupérase no túnel que salva a N-632 e que nos planta xunto ao hotel Mariño. Descendemos até as proximidades da praia Concha de Artedo, salvamos un arroio e subimos de novo cara á nacional para cruzala e ir, por pista asfaltada e por un camiño en descenso pola Madalena, Otero e Numayor, a dar coa antiga N-632, pola que entramos en Soto de Luiña, onde destaca A Igrexa de Santa María e o seu Reitoral.
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