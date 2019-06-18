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Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa
Herrixkak eta ermitak zeharkatzean, ibilbide gogorra izan zen.
Etapari buruzko informazioa 22: Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa
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Etapako interesguneak 22: Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa
Ibilbidea
Avilesko hiri trazadura: Rivero kalea, Kaiko parkea, Sabugo auzoa, Carbayo plaza, Alemania etorbidea, San Kristobal aldapa eta gero Campo del Conderaino. Bidegurutzean, ezkerraldean, 150 bat metro. eskuinean, Peñasanta kaletik, 200 metrotik aurrera, ezkerretara bide txiki bat hartuko dugu. Mugarri bat eta seinaleak aurkituko ditugu. Bidearen hasieran sartuko gara, Castrillongo Kontzejutik, Harri Zurietara, La Platatik. Bide basotsu horretatik jarraituko dugu, bide zaharretik eta zuhaitz-tuneletik jaitsiz. Errekasto bat eta iturri bat gurutzatuko ditugu, ikuztegiduna, eta La Platara iritsiko zarete. Beste mugarri bat izango duzue herri honetan, AS-320ra iristean, eta Harri Zurien bidetik jarraituko duzue, errepidez, La Armadako kastroa inguratuz (bidezidor bat eskatu da zati horretarako). Miguel San Migel Eliza gure ezkerraldean utzita). Dena aurrez aurre tunel batetik pasatzeko, El Ventorrillo inguruan (lehengo ostatua eta salmenta), Harri Zurietara eramango gaituen bidexka batekin lotuz. Udalak, Castrillongo Kontzejuko hiriburuak, bere hiri ibilbidean (Fruela eta Pablo Iglesias kaleak) eta Elizaren Ama Deunaren elizaraino jarraitzen du, erdian, Udala utzita. eskuinetik (Nuberu kalea) Bilarreraino; gero, ezkerretara, Cordel mendilerrora doan pistatik, El Muro eta La Lloba kaleetatik; handik, La Ventaniellara (Santiago del Monte) jaitsiko da, haren elizatik igarota. Asturiasko aireportura doan errepidea gurutzatu, zirkulazioa kontuan hartuta, eta gero Ranonera doan errepidearekin lotu (AS-318). Kilometro pare bat egin ondoren eta bidegurutze batean, errepide horretatik basotik ezkerretara dagoen bide batetik desbideratuko gara, Riolavegako herrixkatik hurbil. Soto del Barcoko Kontzejura joko dugu mendebalderantz, eta San Juan de la Arena errepidera jaitsiko gara. Castiello baserrira igo, eta Soto del Barcoko eskuineko sarreraraino joan, Palacio de la Magdalena hotelaren ondoko bide batetik. Trafiko gutxiago izango du, eta, ondoren, Nalon gaineko zubia gurutzatuko du errepide nazionaletik. Beste ertzean Erarako bidea hartzen da (N-632 errepidearen ezkerraldean) eta Nalongo Harresien Kontzejuko hiriburura igotzen da, Udalaren aurretik pasatuz. Nalongo Muro plazatik atera eta Valdecarzana eta Vallehermoso jauregien ondotik pasa, El Pito eta Cudilleroko Kontzejuko Selgas jauregi aldera. Bidea ez da Cudillerotik pasatzen, Asturiasko herri arrantzale bitxienetako batetik, bi kilometrora baizik. Rellayorantz doa. Ohar garrantzitsua: A-8ko obrek nabarmen lausotu dute El Pito, San Juan de Piñera eta Rellayo arteko zatia. Seinaleek Santa Ana menditik doan rodeoa ematera behartzen dute. Bide ofiziala N-632 errepidearen ondoko tunelean berreskuratu da, Mariño hotelaren ondoan. Artedoko Kontxa hondartzaren ingurura jaitsi, erreka bat igo eta berriro naziorantz igo, pista asfaltatu batetik eta La Magdalena, Otero eta Numayor artean behera doan bide batetik, N-632 errepide zaharraren bila, Soto de Luiñan sartu, Santa Maria eliza eta haren artean.
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