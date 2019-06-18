Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Soto de Luiñatik Cadavedorako etapa
N-632 errepide zaharrean orografia gogorrarekin batera bizitzea.
Etapari buruzko informazioa 23: Soto de Luiñatik Cadavedorako etapa
Mapa handitu
Etapako interesguneak 23: Soto de Luiñatik Cadavedorako etapa
Ibilbidea
Soto de Luiñako aterpetxetik N-632 zaharrean gora egin behar da lehen bidegurutzeraino, non erromesen ia %100ek Ballotas aukera hautatzen baitzuten, Bidekoaren parean. Azken hori Palanken Mendilerrotik doan antzinako Vaqueiro bideari dagokio. Inor, ez Printzerria, ez Done Jakue Bideko tokiko elkarteak, ez ziren arduratu orain arte hura mantendu eta seinaleztatzeaz. 2016ko udatik, azkenean! Ibilbide historiko hau guztiz bideragarria da ibilbide osoan, Printzerriko mugarriekin eta bere bidexkekin, ongi marraztuta eta garbi. Trazadura hori kostatik distantzia berekoa da, nahiz eta fisikoki gogorragoa den eta bitarteko zerbitzurik ez duen, Villademorosen amaitzen da, eta, beraz, Cadavedora iristeko kilometro eta erdi egin beharko litzateke atzera herri horretatik. Azken hitza erromesak du, eta itsasoa (Ballotas) edo mendia (Palankak) aukeratu beharko ditu. Labur-labur deskribatuko dugu Ballotasetik doan ibilbidea. Ballotasetik Cudilleroko kontzejuko zenbait herri zeharkatuko ditugu, hala nola Albuerne, Novellana -Asturiasko herri eredugarria 1992an - Castañeras eta Playa del Silencio, Santa Marina eta Ballota. Honaino aukera ugari egongo dira errepidea uzteko, herriko bideetan barrena behera eginez. Gaur egun gutxieneko baldintzak betetzen dituzte, baina utzikeria bere onetik atera zen urte askoan. Ballotaren atzetik, Cabo ibaia zeharkatzeko jaitsiko gara. Harrizko zubi batek dardarka egiten du zubi mitiko hori. Gero, basotik igotzen da Tablizora, eta Valdéseko Kontzejura sartzen da. Beste herrixka pare bat igaro ondoren, Ribón eta Friera, azkenean Cadavedora iritsiko gara.
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak