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Iparraldeko bidea

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Etapa 23

Soto de Luiñatik Cadavedorako etapa

km 23,9
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Aterpetxeak 2
Konexiorik gabe erabilgarri

N-632 errepide zaharrean orografia gogorrarekin batera bizitzea.

Etapari buruzko informazioa 23: Soto de Luiñatik Cadavedorako etapa

Profila: Soto de Luiñatik Cadavedorako etapa

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Etapako interesguneak 23: Soto de Luiñatik Cadavedorako etapa

  • 6 Albergue de peregrinos de Cadavedo
  • 5 Mugarri seinaleztatzailea
  • 4 Santa Marinako landa-lanak
  • 3 Isiltasunaren hondartza
  • 2 Albergue de peregrinos de Soto de Luiña
  • 1 Iglesia de Santa María de Soto de Luiña

Ibilbidea

Soto de Luiñako aterpetxetik N-632 zaharrean gora egin behar da lehen bidegurutzeraino, non erromesen ia %100ek Ballotas aukera hautatzen baitzuten, Bidekoaren parean. Azken hori Palanken Mendilerrotik doan antzinako Vaqueiro bideari dagokio. Inor, ez Printzerria, ez Done Jakue Bideko tokiko elkarteak, ez ziren arduratu orain arte hura mantendu eta seinaleztatzeaz. 2016ko udatik, azkenean! Ibilbide historiko hau guztiz bideragarria da ibilbide osoan, Printzerriko mugarriekin eta bere bidexkekin, ongi marraztuta eta garbi. Trazadura hori kostatik distantzia berekoa da, nahiz eta fisikoki gogorragoa den eta bitarteko zerbitzurik ez duen, Villademorosen amaitzen da, eta, beraz, Cadavedora iristeko kilometro eta erdi egin beharko litzateke atzera herri horretatik. Azken hitza erromesak du, eta itsasoa (Ballotas) edo mendia (Palankak) aukeratu beharko ditu. Labur-labur deskribatuko dugu Ballotasetik doan ibilbidea. Ballotasetik Cudilleroko kontzejuko zenbait herri zeharkatuko ditugu, hala nola Albuerne, Novellana -Asturiasko herri eredugarria 1992an - Castañeras eta Playa del Silencio, Santa Marina eta Ballota. Honaino aukera ugari egongo dira errepidea uzteko, herriko bideetan barrena behera eginez. Gaur egun gutxieneko baldintzak betetzen dituzte, baina utzikeria bere onetik atera zen urte askoan. Ballotaren atzetik, Cabo ibaia zeharkatzeko jaitsiko gara. Harrizko zubi batek dardarka egiten du zubi mitiko hori. Gero, basotik igotzen da Tablizora, eta Valdéseko Kontzejura sartzen da. Beste herrixka pare bat igaro ondoren, Ribón eta Friera, azkenean Cadavedora iritsiko gara.

Zailtasunak

Oharrak

Irudietan

Zer ikusi, zer egin

Aterpetxeak

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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Hurrengo etapa

Cadavedotik Luarcarako etapa Etapa 24

Cadavedotik Luarcarako etapa

km 16,3
Denbora 03H 45’
Zailtasuna ERTAINA
4 Aterpetxea