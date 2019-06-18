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Cadavedotik Luarcarako etapa
Luarcako marinel-hiribilduaz gozatzeko aukera ematen duen etapa laburra
Etapari buruzko informazioa 24: Cadavedotik Luarcarako etapa
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Etapako interesguneak 24: Cadavedotik Luarcarako etapa
Ibilbidea
Bi zati basotsu besterik ez diren arren, eskertu egiten da, eta, hala ere, gaurko etapak, hankak asfalto gutxiagorekin arinduko dituen arren, bideak eta Nazional zatiak txandakatuko ditu. Egun osoa Valdésen kontzejutik igarotzen da, eta Villademorosotik pasatzen da lehenik, nahiz eta ez den ikusten jatorri erromatarreko dorrea. Herri horren atzean, N-632 errepide zaharrera joan, eta, handik, nazio-bide horren paraleloan doan bide batera iritsiko gara. Horrela iritsi ginen San Kristobalera eta geroago Querúasera, oraingoan N-632 berrira, trafiko gehiagorekin. Aurrerago, lehengo N-632 errepidera itzuliko gara, eta berriro utziko dugu Caneroko San Miguel elizara igo eta N-634 errepidearen jaitsieran elkartzeko. Luarcako norabidea hartu eta Esva ibaia gurutzatu behar da, Tineo mendilerroan sortu eta Kantaurira doan bidea. Zubiaren atzean, errepidea ostatuaren parean utzi eta, bidean, Cueva hondartzarantz jarraitzen da. Mila metro aurrerago, N-634 errepidera iritsiko gara, eta, handik, Caroyas herriaren ondotik pasatuko gara. Nazioaren asfaltoan eta zenbait bidetan, La Rampla markatzen duen kartelera iritsiko gara. Desbideratze horri kasu eginez gero, Luarcaraino iritsiko gara, Bartziako San Sebastian elizatik pasatuz. Almuñako aterpetxean lo egin behar badugu, berriz, zuzen jarraituko dugu errepideko bazterbidetik, Almuñaraino. Herrira iristean, aterpetxera iristeko ezkerretara desbideratu behar da, taberna jatetxe baten parean, AS-220 errepidetik, Meras eta Paredes norabidean. 600 metrora, errepidearen ondoan, ezkerretara, aterpetxea dago. Fatxada urdin eta horiko etxea da.
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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