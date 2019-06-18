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Etapa de Cadavedo a Luarca
Etapa curta que permet gaudir de la vila marinera de Luarca
Informació sobre l’etapa 24: Etapa de Cadavedo a Luarca
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Punts d’interès de l’etapa 24: Etapa de Cadavedo a Luarca
L’itinerari
Encara que només siguin un parell de trams boscosos ja s'agraeix i no obstant això l'etapa d'avui, encara que alleujarà les cames amb menys asfalt, alternarà camins amb trams de Nacional. Tota la jornada discorre pel consell de Valdés i passa en primer lloc per Villademoros, encara que no visita la seva torre de possible origen romà.Després d'aquesta localitat se surt a l'antiga N-632, per la qual avancem fins a arribar a un camí que va en paral·lel a aquesta nacional. Arribem així a Sant Cristòfor i més tard a Querúas, per a sortir aquesta vegada a la nova N-632, amb més trànsit. Més endavant es torna a l'antiga N-632, que es deixa novament per a pujar fins a l'església de San Miguel de Canero i retrobar-nos en la baixada amb la N-634. Cal prendre direcció Luarca i creuar posteriorment sobre el riu Esva, curs que neix en la Serra de Tineo i que flueix cap al Cantàbric. Després del pont es deixa la carretera a l'altura d'un hostal i se segueix, ja per camí, cap a la platja de Cova. Mil metres més endavant s'arriba a la N-634 i seguint-la es passa al costat del poble de Caroyas. Sobre l'asfalt de la nacional i diversos camins arribarem fins a un cartell que senyalitza, a la dreta, La Rampla. Si fem cas a aquest desviament arribarem fins a Luarca, passant per l'església de Sant Sebastià de Garbelladures.En canvi, si dormirem en l'alberg d'Almuña, seguirem recte pel voral de la carretera fins a Almuña. En arribar a aquesta localitat, per a arribar a l'alberg cal desviar-se a l'esquerra, a l'altura d'un bar restaurant, per l'AS-220 en direcció a Meres i Parets. A 600 metres, a mà esquerra al peu de la carretera, està l'alberg. És una casa de façana blava i groga.
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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