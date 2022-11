Etapa de Luarca a la Caritat

L’itinerari

Avís: L'alberg de pelegrins de Piñera està de nou disponible.Luarca. Olor de salnitre, algunes desenes de vaixells a punt de salpar cap als caladors i un continu moviment de xarxes, nasas i altres eines de pesca. Després d'aquest singular escenari, la nostra vint-i-cinquena jornada parteix de la petita Placeta del Pont Vell, per on es travessa el riu Negre per a entrar al carrer Creuer, i ascendir pel carrer La Penya.Per a arribar fins a Otur, la primera població d'una certa entitat, deixarem enrere diverses parròquies d'assentament una cosa dispersa del consell de Valdés. El petit caseriu d'Hervedosas, literalment quatre cases, és l'últim abans d'internar-nos en el Consell de Navia. A la seva primera parròquia, Bao, s'accedeix o, millor, s'accedia després d'un passeig entre eucaliptus i una mica d'asfalt bacheado. Girarem a mà esquerra cap a Casa Carmina, on hi ha una font a la disposició dels pelegrins, i entrarem en Villapedre. Abans d'arribar a Piñera, següent localitat, caldrà creuar la N-634, obrir una cancel·la de ferro i superar un rierol per un pont de fusta.Piñera compta amb alberg de pelegrins. Avançarem en la direcció del Camí cap a Villaoril, L'Acolorida i Navia, capital del consell del mateix nom, a la qual accedim per l'antic Camí ral. Aquesta localitat s'abandona pel pont de la ria, on el riu Navia, gallec de naixement, tributa les seves aigües a la mar.No entrarem en L'Espín, ja del consell de Coaña, per a desviar-nos a mà esquerra, travessar la via i pujar a mà esquerra al costat d'una casa indiana de nom Costa Rica. Ara, i durant dues jornades fins a Ribadeo, serà freqüent veure pel Camí la creu de Santiago, construïdes per l'artista del Franc, Jesús Trabadelo. L'Orde de Santiago va ser fundada en el segle XII per a defensar als pelegrins que acudien al sepulcre de l'Apòstol Santiago. Anirem cap a Jarrio i una vegada allí passarem sota un bosc galeria, i ja per pistes veïnals paral·leles a la A-8 i la N-634 i pel voral d'aquesta última arribarem a Cartavio i després a la Caritat.