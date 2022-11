Etapa de Cadavedo a Luarca

O itinerario

Aínda que só sexan un par de tramos boscosos xa se agradece e con todo a etapa de hoxe, aínda que aliviará as pernas con menos asfalto, alternará camiños con tramos de Nacional. Toda a xornada discorre polo concello de Valdés e pasa en primeiro lugar por Villademoros, aínda que non visita a súa torre de posible orixe romana.Tras esta localidade sáese á antiga N-632, pola que avanzamos até chegar a un camiño que vai en paralelo a esta nacional. Chegamos así a San Cristóbal e máis tarde a Querúas, para saír esta vez á nova N-632, con máis tráfico. Máis adiante vólvese á antiga N-632, que se deixa novamente para subir até a igrexa de San Miguel de Canero e reencontrarnos na baixada coa N-634. Hai que tomar dirección Luarca e cruzar posteriormente sobre o río Esva, curso que nace na Serra de Tineo e que flúe cara ao Cantábrico. Tras a ponte déixase a estrada á altura dun hostal e séguese, xa por camiño, cara á praia de Cova. Mil metros máis adiante chégase á N-634 e seguíndoa pásase xunto ao pobo de Caroyas. Sobre o asfalto da nacional e varios camiños chegaremos até un cartel que sinaliza, á dereita, A Rampla. Si facemos caso a este desvío chegaremos até Luarca, pasando pola igrexa de San Sebastián de Barcia.En cambio, si imos durmir no albergue de Almuña, seguiremos recto pola beiravía da estrada até Almuña. Ao chegar a esta localidade, para chegar ao albergue hai que desviarse á esquerda, á altura dun bar restaurante, pola AS-220 en dirección a Meras e Paredes. A 600 metros, a man esquerda ao pé da estrada, está o albergue. É unha casa de fachada azul e amarela.