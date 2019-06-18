Etapa de Cadavedo a Luarca
Etapa corta que permite disfrutar de la villa marinera de Luarca
Información sobre la etapa 24: Etapa de Cadavedo a Luarca
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Puntos de interés de la etapa 24: Etapa de Cadavedo a Luarca
El itinerario
Aunque sólo sean un par de tramos boscosos ya se agradece y sin embargo la etapa de hoy, aunque aliviará las piernas con menos asfalto, alternará caminos con tramos de Nacional. Toda la jornada discurre por el concejo de Valdés y pasa en primer lugar por Villademoros, aunque no visita su torre de posible origen romano.
Tras esta localidad se sale a la antigua N-632, por la que avanzamos hasta llegar a un camino que va en paralelo a esta nacional. Llegamos así a San Cristóbal y más tarde a Querúas, para salir esta vez a la nueva N-632, con más tráfico. Más adelante se vuelve a la antigua N-632, que se deja nuevamente para subir hasta la iglesia de San Miguel de Canero y reencontrarnos en la bajada con la N-634. Hay que tomar dirección Luarca y cruzar posteriormente sobre el río Esva, curso que nace en la Sierra de Tineo y que fluye hacia el Cantábrico. Tras el puente se deja la carretera a la altura de un hostal y se sigue, ya por camino, hacia la playa de Cueva. Mil metros más adelante se llega a la N-634 y siguiéndola se pasa junto al pueblo de Caroyas. Sobre el asfalto de la nacional y varios caminos llegaremos hasta un cartel que señaliza, a la derecha, La Rampla. Si hacemos caso a este desvío llegaremos hasta Luarca, pasando por la iglesia de San Sebastián de Barcia.
En cambio, si vamos a dormir en el albergue de Almuña, seguiremos recto por el arcén de la carretera hasta Almuña. Al llegar a esta localidad, para llegar al albergue hay que desviarse a la izquierda, a la altura de un bar restaurante, por la AS-220 en dirección a Meras y Paredes. A 600 metros, a mano izquierda al pie de la carretera, está el albergue. Es una casa de fachada azul y amarilla.
Las dificultades
Observaciones
En imágenes
Qué ver, qué hacer
Los albergues
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