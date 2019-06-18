Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

El itinerario

Desde el albergue de Soto de Luiña hay que ascender por la antigua N-632 hasta el primer cruce, donde casi el 100% de los peregrinos optaban por la opción marcada como Ballotas, frente a la de Camino. Esta última hace referencia al antiguo camino vaqueiro que discurre por la Sierra de las Palancas. Nadie, ni el Principado ni las Asociaciones locales del Camino de Santiago, se preocuparon hasta ahora por mantenerlo y señalizarlo. Desde verano de 2016, ¡por fin!, este itinerario histórico es completamente viable en todo su recorrido, con los mojones propios del Principado y sus sendas bien trazadas y limpias. Este trazado es prácticamente de igual distancia que por la costa, aunque algo más duro físicamente y no cuenta con servicios intermedios, acaba en la localidad de Villademoros con lo cual para llegar a Cadavedo habría que retroceder un kilómetro y medio desde dicha localidad. La última palabra la tiene el peregrino, que deberá elegir entre mar (Ballotas) o montaña (Palancas).

Pasamos a describir someramente el trazado que discurre por Ballotas,

Por Ballotas iremos atravesando varias poblaciones del concejo de Cudillero, como Albuerne, Novellana -pueblo ejemplar de Asturias en 1992- Castañeras y su Playa del Silencio, Santa Marina y Ballota. Hasta aquí habrá muchas oportunidades para abandonar la carretera, progresando en un sube baja demoledor por caminos de localidad en localidad. A día de hoy ya cumplen los mínimos requisitos, pero la desidia campó a sus anchas durante muchos años. Tras Ballota descendemos por camino para cruzar el río Cabo, donde un puente de piedra hace las veces del mítico ‘puente que tiembla’. Posteriormente se asciende por bosque a Tablizo, entrando así en el Concejo de Valdés. Tras pasar un par de pequeñas aldeas más, Ribón y Friera, llegamos finalmente a Cadavedo.