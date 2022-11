Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

O itinerario

Desde o albergue de Soto de Luiña hai que ascender pola antiga N-632 até o primeiro cruzamento, onde case o 100% dos peregrinos optaban pola opción marcada como Ballotas, fronte á de Camiño. Esta última fai referencia ao antigo camiño vaqueiro que discorre por a Serra das Pancas. Ninguén, nin o Principado nin as Asociacións locais do Camiño de Santiago, preocupáronse até agora por mantelo e sinalizalo. Desde verán de 2016, por fin!, este itinerario histórico é completamente viable en todo o seu percorrido, coas mouteiras propias do Principado e as súas sendas ben trazadas e limpas. Este trazado é practicamente de igual distancia que pola costa, aínda que algo máis duro fisicamente e non conta con servizos intermedios, acaba na localidade de Villademoros co cal para chegar a Cadavedo habería que retroceder un quilómetro e medio desde devandita localidade. A última palabra tena o peregrino, que deberá elixir entre mar (Ballotas) ou montaña (Pancas).Pasamos a describir someramente o trazado que discorre por Ballotas,Por Ballotas iremos atravesando varias poboacións de o concello de Cudillero, como Albuerne, Novellana -pobo exemplar de Asturias en 1992- Castañegas e a súa Praia do Silencio, Santa Mariña e Ballota. Até aquí haberá moitas oportunidades para abandonar a estrada, progresando nun sobe baixa demoledor por camiños de localidade en localidade. A día de hoxe xa cumpren os mínimos requisitos, pero a desidia campou ás súas anchas durante moitos anos. Tras Ballota descendemos por camiño para cruzar o río Cabo, onde unha ponte de pedra fai as veces da mítica ‘ponte que treme’. Posteriormente ascéndese por bosque a Tablizo, entrando así no Concello de Valdés. Tras pasar un par de pequenas aldeas máis, Ribón e Fritise, chegamos finalmente a Cadavedo.