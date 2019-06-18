Etapa de Luarca a La Caridad

El itinerario

Aviso: El albergue de peregrinos de Piñera está de nuevo disponible.

Luarca. Olor a salitre, algunas decenas de barcos a punto de zarpar hacia los caladeros y un continuo movimiento de redes, nasas y demás aperos de pesca. Tras este singular escenario, nuestra vigésimo quinta jornada parte de la pequeña Plazuela del Puente Viejo, por donde se cruza el río Negro para entrar en la calle Crucero, y ascender por la calle La Peña.

Para llegar hasta Otur, la primera población de cierta entidad, dejaremos atrás varias parroquias de asentamiento algo disperso del concejo de Valdés. El pequeño caserío de Hervedosas, literalmente cuatro casas, es el último antes de internarnos en el Concejo de Navia. A su primera parroquia, Bao, se accede o, mejor, se accedía tras un paseo entre eucaliptos y algo de asfalto bacheado. Giraremos a mano izquierda hacia Casa Carmina, donde hay una fuente a disposición de los peregrinos, y entraremos en Villapedre. Antes de llegar a Piñera, siguiente localidad, habrá que cruzar la N-634, abrir una cancela de hierro y vadear un arroyo por un puente de madera.

Piñera cuenta con albergue de peregrinos. Avanzaremos en la dirección del Camino hacia Villaoril, La Colorada y Navia, capital del concejo del mismo nombre, a la que accedemos por el antiguo Camino Real. Esta localidad se abandona por el puente de la ría, donde el río Navia, gallego de nacimiento, tributa sus aguas al mar.

No entraremos en El Espín, ya del concejo de Coaña, para desviarnos a mano izquierda, cruzar la vía y subir a mano izquierda junto a una casa indiana de nombre Costa Rica. Ahora, y durante dos jornadas hasta Ribadeo, será frecuente ver por el Camino la cruz de Santiago, construidas por el artista de El Franco, Jesús Trabadelo. La Orden de Santiago fue fundada en el siglo XII para defender a los peregrinos que acudían al sepulcro del Apóstol Santiago. Iremos hacia Jarrio y una vez allí pasaremos bajo un bosque galería, y ya por pistas vecinales paralelas a la A-8 y la N-634 y por el arcén de esta última llegaremos a Cartavio y después a La Caridad.