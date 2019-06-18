Etapa de La Caridad a Ribadeo

El itinerario

Abandonaremos La Caridad por la vía principal, pasando junto al Ayuntamiento hasta encontrar una indicación a mano derecha que tras un camino nos lleva a cruzar un arroyo. Si viene crecido es casi seguro que habrá que seguir por la carretera comarcal en dirección a Valdepares. Aún hay que atravesar la nacional en dos ocasiones hasta llegar a esta población y otra vez más para llegar al Franco. Desde aquí, por un sombrío camino tras unas casas, volvemos a reencontrarnos con nuestra querida N-634 y por un puente viejo vadeamos el río Porcia, también llamado río de las ferrerías. Al otro lado un cartel nos indica que estamos en los dominios del concejo de Tapia de Casariego.

Pronto, tras subir por una pista de cemento, encontramos la primera bifurcación del día. La inscripción albergue, hacia la derecha, indica el rumbo a Tapia de Casariego. En esta localidad costera hay un albergue con cocina muy bien conservado y con un excelente mirador hacia el mar, ojo porque puede que esté cerrado temporalmente, llamar para confirmar. El que quiera pernoctar allí prosigue durante 4,5 kilómetros hasta el albergue. Hay que resaltar que desde Tapia restan otros 12,2 kilómetros hasta Ribadeo, siguiendo a la vera de varios arenales hasta alcanzar Santa Gadea y la playa de Penarronda. El itinerario prosigue por Villadún y Rozadela (donde se encuentra el albergue turístico Camino Norte), para alcanzar Figueras y el Puente de los Santos. Así, desde La Caridad a Ribadeo vía Tapia de Casariego suman en total 23,5 kilómetros.

Regresando a esta primera bifurcación, detallaremos el recorrido por Brul y Tol. A mano izquierda, en la dirección del Camino, cruzaremos la Nacional. Hasta Brul aguardan ahora cerca de 6 kilómetros por camino cómodo, huyendo de la carretera y entre campos de maíz y siega. Más allá de Brul saldremos a la AS-31, por la que terminaremos entrando en Tol, donde se sitúa otro albergue de peregrinos (cerrado temporalmente, llamar para confirmar). Siguiendo la carretera nos toparemos más adelante con un mojón con la indicación Camino que se dirige a Vegadeo. Este trazado lo utilizaban en la antigüedad los peregrinos para salvar el río Eo por el puente de piedra de Santiago de Abres. Hay que matizar que este recorrido, recién mejorado y señalizado, no llega a Ribadeo, sino que tras Abres entra en Galicia y se dirige a Trabada, conectando después en Mondoñedo. Desde La Caridad a Vegadeo, donde está el albergue de peregrinos Mar y Montaña, teléfono 698 40 04 16. Esta sería la etapa natural, después al día siguiente se harían otros 23 kilómetros por Abres, Trabada hasta A Trapa, donde antes existía un albergue a donativo ya desaparecido, (a raíz de su desaparición haciendo prácticamente inviable esta ruta a no ser de meterse una kilometrada desde Vegadeo hasta Mondoñedo), para luego en la tercera jornada, tras 17 kilómetros a través de Santo Tomé y el pazo de Tobar, se llegaría a Mondoñedo.

Regresando al punto donde se bifurca el camino que va a Vegadeo, los que opten por la vía de Barres y Figueras avanzan siempre por la AS-31, llegando primero a Barres, donde atraviesan la N-640 y continúan por la AS-31 hasta Figueras. El último esfuerzo del día es cruzar la ría del Eo por el puente moderno de Los Santos. Asturias se despide y nos da la bienvenida Galicia. A este lado del puente, abajo a la derecha, veremos una pequeña casa amarilla con bonitas vistas. Es el albergue de peregrinos de Ribadeo.