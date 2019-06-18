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Etapa da Caridade a Ribadeo
Toca escoller entre Tol, Barres e Figueras ou Tapia de Casariego
Información sobre a etapa 26: Etapa da Caridade a Ribadeo
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Puntos de interese da etapa 26: Etapa da Caridade a Ribadeo
O itinerario
Abandonaremos A Caridade pola vía principal, pasando xunto ao Concello até atopar unha indicación a man dereita que tras un camiño lévanos a cruzar un arroio. Si vén crecido é case seguro que haberá que seguir pola estrada comarcal en dirección a Valdepares. Aínda hai que atravesar a nacional en dúas ocasións até chegar a esta poboación e outra vez máis para chegar a o Franco. Desde aquí, por un sombrío camiño tras unhas casas, volvemos reencontrarnos coa nosa querida N-634 e por unha ponte vella vadeamos o río Porcia, tamén chamado río das ferrerías. Alén un cartel indícanos que estamos nos dominios do concello de Tapia de Casariego.Pronto, tras subir por unha pista de cemento, atopamos a primeira bifurcación do día. A inscrición albergue, cara á dereita, indica o rumbo a Tapia de Casariego. Nesta localidade costeira hai un albergue con cociña moi ben conservado e cun excelente miradoiro cara ao mar, ollo porque poida que estea pechado temporalmente, chamar para confirmar. O que queira pasar a noite alí prosegue durante 4,5 quilómetros até o albergue. Hai que resaltar que desde Tapia restan outros 12,2 quilómetros até Ribadeo, seguindo á beira de varios areais até alcanzar Santa Gadea e a praia de Penarronda. O itinerario prosegue por Villadún e Rozadela (onde se atopa o albergue turístico Camiño Norte), para alcanzar Figueras e a Ponte dos Santos. Así, desde A Caridade a Ribadeo vía Tapia de Casariego suman en total 23,5 quilómetros.Regresando a esta primeira bifurcación, detallaremos o percorrido por Brul e Tol. A man esquerda, na dirección do Camiño, cruzaremos a Nacional. Até Brul agardan agora preto de 6 quilómetros por camiño cómodo, fuxindo da estrada e entre campos de millo e sega. Máis aló de Brul sairemos á AS-31, pola que terminaremos entrando en Tol, onde se sitúa outro albergue de peregrinos (pechado temporalmente, chamar para confirmar). Seguindo a estrada toparémonos máis adiante cunha mouteira coa indicación Camiño que se dirixe a Vegadeo. Este trazado utilizábano na antigüidade os peregrinos para salvar o río Eo pola ponte de pedra de Santiago de Abres. Hai que matizar que este percorrido, recentemente mellorado e sinalizado, non chega a Ribadeo, senón que tras Abres entra en Galicia e diríxese a Trabada, conectando despois en Mondoñedo. Desde A Caridade a Vegadeo, onde está o albergue de peregrinos Mar e Montaña, teléfono 698 40 04 16. Esta sería a etapa natural, despois ao día seguinte faríanse outros 23 quilómetros por Abres, Trabada até A Trapa, onde antes existía un albergue a donativo xa desaparecido, (por mor da súa desaparición facendo practicamente inviable esta ruta a non ser de meterse unha kilometrada desde Vegadeo até Mondoñedo), para logo na terceira xornada, tras 17 quilómetros a través de Santo Tomei e o pazo de Tobar, chegaríase a Mondoñedo.Regresando ao momento onde se bifurca o camiño que vai a Vegadeo, os que opten pola vía de Barres e Figueras avanzan sempre pola AS-31, chegando primeiro a Barres, onde atravesan a N-640 e continúan pola AS-31 até Figueras. O último esforzo do día é cruzar a ría do Eo pola ponte moderna de Los Santos. Asturias despídese e dános a benvida Galicia. A este lado da ponte, abaixo á dereita, veremos unha pequena casa amarela con bonitas vistas. É o albergue de peregrinos de Ribadeo.
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