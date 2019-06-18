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Karitatetik Ribadeora etapa
Tol, Barres eta Figueras edo Tapia de Casariegoren artean aukeratu behar da
Etapari buruzko informazioa 26: Karitatetik Ribadeora etapa
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Etapako interesguneak 26: Karitatetik Ribadeora etapa
Ibilbidea
Karitatea bide nagusitik utziko dugu, Udaletxe ondotik pasatuz, eskuin-eskuko seinale bat aurkitu arte, bide baten atzean erreka bat zeharkatzera eramango gaituena. Hazi egiten bada, eskualdeko errepidetik jarraitu beharko da Valdeparesera bidean. Oraindik ere bi aldiz zeharkatu behar da nazioa, herri horretara iritsi arte, eta berriz ere Francoraino iristeko. Hemendik, etxe batzuen atzeko bide ilun batetik, gure N-634 maitearekin topo egingo dugu berriro, eta zubi zahar batetik Porcia ibaia, burdinolen ibaia ere deitua, ikusiko dugu. Beste aldean, kartel batek adierazten digu Tapia de Casariegoko kontzejuaren esparruan gaudela. Zementuzko pista batetik igo eta berehala, eguneko lehen adarkatzea aurkituko dugu. Aterpetxeko inskripzioak, eskuinaldean, Tapia de Casariegorantz egiten du. Kostaldeko herri honetan oso ondo kontserbatutako sukaldea duen aterpetxe bat dago, eta itsasorantz begiratoki bikaina du. Adi egon, itxita egon baitaiteke aldi baterako. Han lo egin nahi duenak 4,5 kilometro egiten ditu aterpetxeraino. Azpimarratu behar da Tapiatik beste 12,2 kilometro gelditzen direla Ribadeoraino, hainbat hareatzaren ondotik Santa Gadearaino eta Penarrondako hondartzaraino. Ibilbidea Villadun eta Rozadelatik (bertan dago Camino Norte turismoko aterpetxea) doa, Figueras eta Puente de los Santos artean. Horrela, Karitatetik Ribadeora, Tapia de Casariegotik, 23,5 kilometro dira guztira. Lehenengo adarkatze horretara itzuliz, Brul eta Tol zeharkatuko ditugu. Ezkerrean, Bidearen norabidean, Nazioa zeharkatuko dugu. Bruleraino 6 kilometro inguru daude orain bide erosotik, errepidetik ihesi eta arto-zelai artean. Bruletik haratago AS-31era irtengo gara, eta handik Tolera sartuko gara. Han, beste erromes-aterpetxe bat dago (aldi baterako itxita, deitu berresteko). Bideari jarraituz, aurrerago mugarri bat ikusiko dugu, Vegadeora doan bidea. Garai batean, erromesek erabiltzen zuten trazadura hori, Santiago de Abresko harrizko zubitik Eo ibaia igarotzeko. Zehaztu beharra dago ibilbide hau, hobetu eta seinaleztatu berria, ez dela Ribadeora iristen, Abresen atzetik Galizian sartu eta Trabadara joaten dela, gero Mondoñedon lotuz. Karitatetik Vegadeora, Itsaso eta Mendiko erromesen aterpetxea dagoen lekura, telefonoa 698 40 04 16. Hori izango litzateke etapa naturala; hurrengo egunean, beste 23 kilometro egingo lirateke Abresetik, Trabadatik A Traparaino, non lehen desagertuta zegoen dohainezko aterpetxe bat baitzegoen (desagertzearen ondorioz, ia ezinezkoa izango litzateke ibilbide hori egitea, Vegadeotik Mondoñedoraino kilometrorik ez sartzeko), eta, gero, hirugarren egunean, 17 kilometro egin ondoren, San Tomoñarretik eta Pazoatzera iritsiko litzateke. Vegadeora doan bidea bitan banatzen den puntura itzuliz, Barresko eta Figuerasko bidea hautatzen dutenek AS-31tik aurrera egiten dute beti, eta Barresera iristen dira lehenbizi. Han, N-640 errepidea zeharkatu eta AS-31tik jarraitzen dute Figuereseraino. Azken ahalegina Eoko itsasadarra Los Santos zubi modernotik zeharkatzea da. Asturias agurtu da eta Galiziak ongietorria eman digu. Zubiaren alde honetan, behean eskuinean, etxe hori txiki bat ikusiko dugu, bista politekin. Ribadeoko erromesen aterpetxea da.
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