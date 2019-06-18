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Iparraldeko bidea

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Etapa 27

Ribadeotik Lourenzarako etapa

km 29,5
Denbora 07H 20’
Zailtasuna ERTAINA
Aterpetxeak 5
Konexiorik gabe erabilgarri

Luxurik landatarrena erromesaren zain dago. Kontuz Ribadeoren irteeran

Etapari buruzko informazioa 27: Ribadeotik Lourenzarako etapa

Profila: Ribadeotik Lourenzarako etapa

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Etapako interesguneak 27: Ribadeotik Lourenzarako etapa

  • 7 Albergue de peregrinos de Lourenzá
  • 6 San Salvador de Lourenzá
  • 5 Albergue de peregrinos de Gondán
  • 4 A Ponte de Arante
  • 3 Albergue de peregrinos de Ribadeo
  • 2 Los Moreno dorrea
  • 1 Kirol-portua eta Santuen zubia

Ibilbidea

Kontuz ibili, Galizian, Asturiasen ez bezala, bieiraren alderik irekienari kasu egin behar diogulako norabide egokian jarraitzeko. Mugarriek, berriz, Santiagoraino dagoen distantzia erakutsiko digute, eta hori ere pizgarria izango da gure helburua lortzeko. Ribadeo San Lázaro auzotik futbol zelaiaren ondoan utzi eta gero, herriko bide eta errepideetatik jarraituko du, batez ere Obe eta Vilelako artzaintzarantz, taberna-jatetxe eta erromesen aterpetxearekin (7. km). Handik 20 minutura, Vilar dago. Han, A Ponte de Arantera doan baso-pista bat hartu dute. Hobe da pista hori ez aukeratzea euri-garaian, erraz urtzen baita. Kasu horretan, zentzuzkoena LU-133 errepidera atera eta San Bizente pasatzea da, A Ponte de Arantera jaisten den bidera iritsi arte (11,5 km). A Ponteren hasiko da lanaldiaren lehen igoera, hasieran gogorra baina laster desnibela. Gainaldean, Barreirosko Kontzejura joan eta Villamartín Pequeño (17. km) mendira jaitsiko gara. Landagunea 177,453 kilometro dituen mugarrian utziko dugu Santiagoraino. Pista asfaltatutik Villamartín Granderaino igoko gara (18,5 km). Bertan, Erromesari Laguntzeko Gune bat dago (ikus oharrak), eta eskualdeko errepide bat zeharkatu ondoren, Gondanera joango gara, erromesen aterpea duen herrira (22. km). Auzoko pistetatik, herrixka pare bat zeharkatuz, San Xustoraino jaitsiko gara, 14 plazako taberna eta aterpetxearekin (25. km). Lourenzák ordubete inguru kenduko du, eta eukalipto-masa batetik Calvario mendia zeharkatu eta gero hirigunera jaitsiko gara. Eskubandadun arrapala batetik, euria egin badu nahiko irristakorra, eta Erdi Aroko Ponte da Pedra, Vilanova de Lourenzáren sartuko gara (29,5 km).

Zailtasunak

Oharrak

Irudietan

Zer ikusi, zer egin

Aterpetxeak

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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Lourenzatik Abadinera bitarteko etapa Etapa 28

Lourenzatik Abadinera bitarteko etapa

km 24,8
Denbora 06H 25’
Zailtasuna ERTAINA
6 Aterpetxea