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Camiño do Norte

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Etapa 27

Etapa de Ribadeo a Lourenzá

km 29,5
Tempo 07H 20’
Dificultade media
Albergues 5
Dispoñible sen conexión

O Lugo máis rural agarda ao peregrino. Precaución na saída de Ribadeo

Información sobre a etapa 27: Etapa de Ribadeo a Lourenzá

Perfil: Etapa de Ribadeo a Lourenzá

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Puntos de interese da etapa 27: Etapa de Ribadeo a Lourenzá

  • 7 Albergue de peregrinos de Lourenzá
  • 6 San Salvador de Lourenzá
  • 5 Albergue de peregrinos de Gondán
  • 4 A Ponte de Arante
  • 3 Albergue de peregrinos de Ribadeo
  • 2 Torre Moreno
  • 1 Marina e Ponte dos Santos

O itinerario

Atención porque en Galicia, ao contrario que en Asturias, deberemos atender á parte máis aberta da vieira para seguir na dirección correcta. Á súa vez, as mouteiras encargaranse de mostrarnos a distancia restante até Santiago, que será un revulsivo máis para alcanzar a nosa meta.Tras deixar Ribadeo pola rúa San Lázaro xunto ao campo de fútbol, a xornada prosegue por camiños e estradas locais, maiormente, cara a Pastoriza de Obe e Vilela, con bar-restaurante e albergue de peregrinos (Km 7). A uns 20 minutos atópase xa Vilar, onde se colle unha pista forestal que vai cara á Ponche de Arante . Esta pista é mellor non escollela en época de choivas xa que se alaga con facilidade. Nese caso o máis sensato é saír á LU-133 e pasar San Vicente até chegar ao camiño que baixa á Ponche de Arante (Km 11,5).Na Ponche esta dá comezo o primeiro ascenso da xornada, algo duro ao principio pero que pronto remite o seu desnivel. No alto accedemos ao Concello de Barreiros e descendemos até Villamartín Pequeno (Km 17). Abandonamos o núcleo rural na mouteira que sinala 177,453 quilómetros até Santiago. Subimos por pista asfaltada a Villamartín Grande (Km 18,5), onde hai un Punto de Apoio ao Peregrino (ver observacións) e tras cruzar unha estrada comarcal dirixímonos cara a Gondán, localidade con albergue de peregrinos (Km 22).Por pistas veciñais, atravesando un par de aldeas, baixamos até San Xusto, con bar e albergue de 14 prazas (Km 25). Até Lourenzá resta preto dunha hora, a que nos levará atravesar entre unha masa de eucaliptos o monte Calvario e baixar posteriormente até o núcleo. Por unha rampla con pasamanos, bastante esvaradía si choveu, e o Ponche dá Pedra de orixe medieval, entramos en Vilanova de Lourenzá (Km 29,5).

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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