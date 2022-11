Etapa de Ribadeo a Lourenzá

Observacións

En Villamartín Grande hai un Punto de Apoio ao Peregrino chamado Tentempié. Teléfonos: 610 451 518 e 647 823 378. Á parte de repor forzas con bebida e comida hai un espazo con artigos varios como toallas, roupa interior, ponchos, chubasqueros, cobre mochilas, lanternas, pilas, tiritas, pomadas… e algún produto de artesanía local. Procuran ter un prato de sopa ou caldo, unha ensalada ou unha ración de empanada galega. Tamén ofrecen aloxamento. Dispoñen de habitacións privadas. Ofrecen cea comunitaria, vegana ou vegetariana opcional. Tamén hai cociña por si quérese comprar algo e cociñalo alí.En San Xusto, dous quilómetros pasados Gondán, está o bar restaurante A Curva e agora tamén un albergue (non aparece na listaxe da etapa). Unha antiga escola do Concello de Barreiros que dispón de 14 prazas en litera, duchas e unha pequena cociña. As chaves pídense no bar (teléfono 982 14 40 72).Hoxe o camiño do norte vólvese algo diferente ao abandonar a costa e mergullarse nun territorio rural e gandeiro cara ao interior.