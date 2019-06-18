Etapa de Ribadeo a Lourenzá

El itinerario

Atención porque en Galicia, al contrario que en Asturias, deberemos atender a la parte más abierta de la vieira para seguir en la dirección correcta. A su vez, los mojones se encargarán de mostrarnos la distancia restante hasta Santiago, que será un revulsivo más para alcanzar nuestra meta.

Tras dejar Ribadeo por la rúa San Lázaro junto al campo de fútbol, la jornada prosigue por caminos y carreteras locales, mayormente, hacia Pastoriza de Obe y Vilela, con bar-restaurante y albergue de peregrinos (Km 7). A unos 20 minutos se encuentra ya Vilar, donde se coge una pista forestal que va hacia A Ponte de Arante . Esta pista es mejor no escogerla en época de lluvias ya que se inunda con facilidad. En ese caso lo más sensato es salir a la LU-133 y pasar San Vicente hasta llegar al camino que baja a A Ponte de Arante (Km 11,5).

En A Ponte esta da comienzo el primer ascenso de la jornada, algo duro al principio pero que pronto remite su desnivel. En el alto accedemos al Concejo de Barreiros y descendemos hasta Villamartín Pequeño (Km 17). Abandonamos el núcleo rural en el mojón que señala 177,453 kilómetros hasta Santiago. Subimos por pista asfaltada a Villamartín Grande (Km 18,5), donde hay un Punto de Apoyo al Peregrino (ver observaciones) y tras cruzar una carretera comarcal nos dirigimos hacia Gondán, localidad con albergue de peregrinos (Km 22).

Por pistas vecinales, atravesando un par de aldeas, bajamos hasta San Xusto, con bar y albergue de 14 plazas (Km 25). Hasta Lourenzá resta cerca de una hora, la que nos llevará atravesar entre una masa de eucaliptos el monte Calvario y bajar posteriormente hasta el núcleo. Por una rampa con pasamanos, bastante resbaladiza si ha llovido, y el Ponte da Pedra de origen medieval, entramos en Vilanova de Lourenzá (Km 29,5).