Etapa de Lourenzá a Abadín

El itinerario

Partimos a la derecha desde el albergue de Lourenzá y, al llegar al final de la calle, doblamos a la derecha para tomar una cuesta muy empinada que llega al cementerio y posteriormente hasta el pequeño núcleo de Arroxo. En esta población estamos obligados a tomar la N-634 hacia Grove, aldea que pertenece a la parroquia de Santa María de Vilamor y al Concello de Mondoñedo. La señalización jacobea renuncia ahora al asfalto y nos premia con un confortable tramo boscoso hasta San Pedro da Torre. Junto a la capilla subimos por un camino para descender más adelante hasta la capital del Concello: Mondoñedo, importante localidad crecida en torno a su catedral, que sugiere una visita y el primer café-descanso de la jornada.

En la portada de la catedral se recuperan las vieiras, que conducen a una carretera local, sin apenas tráfico, por la que toca subir durante los próximos 8 kilómetros hasta Lousada. Bajo las ramas de castaños, robles y eucaliptos irán sucumbiendo algunas aldeas del Concello, como Barbeitas, Maariz, Pandín, Casavella, Pacio y, finalmente, Lousada.

En esta población, agrícola y ganadera y de típicos hórreos y tejados de pizarra, dejamos la carretera a mano izquierda y nos internamos por un camino que sube hasta la ermita de San Cosme da Montaña. A la altura de la ermita, en cuya fachada hay una concha indicadora, giramos a la izquierda y tras un trecho cruzamos con atención la N-634. Desde este punto continuamos por más sendas, alguna pista de tierra y otras asfaltadas hasta Gontán, donde se encuentra el albergue de peregrinos de la Xunta. Abadín, capital del Concello de mismo nombre, se encuentra medio kilómetro más arriba.