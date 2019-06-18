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Camino del Norte
Etapa 28

Etapa de Lourenzá a Abadín

km 24,8
Tiempo 06H 25’
Dificultad Media
Albergues 7
Disponible sin conexión

11 km de ascenso desde Mondoñedo a la ermita de San Cosme da Montaña

Información sobre la etapa 28: Etapa de Lourenzá a Abadín

Perfil: Etapa de Lourenzá a Abadín

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Puntos de interés de la etapa 28: Etapa de Lourenzá a Abadín

  • 6 Ermita San Cosme da Montaña (entre Gontán y Abadín)
  • 5 Lousada
  • 4 Albergue de peregrinos de Mondoñedo
  • 3 La catedral de Mondoñedo
  • 2 Albergue de peregrinos de Lourenzá
  • 1 San Salvador de Lourenzá

El itinerario

Partimos a la derecha desde el albergue de Lourenzá y, al llegar al final de la calle, doblamos a la derecha para tomar una cuesta muy empinada que llega al cementerio y posteriormente hasta el pequeño núcleo de Arroxo. En esta población estamos obligados a tomar la N-634 hacia Grove, aldea que pertenece a la parroquia de Santa María de Vilamor y al Concello de Mondoñedo. La señalización jacobea renuncia ahora al asfalto y nos premia con un confortable tramo boscoso hasta San Pedro da Torre. Junto a la capilla subimos por un camino para descender más adelante hasta la capital del Concello: Mondoñedo, importante localidad crecida en torno a su catedral, que sugiere una visita y el primer café-descanso de la jornada.

En la portada de la catedral se recuperan las vieiras, que conducen a una carretera local, sin apenas tráfico, por la que toca subir durante los próximos 8 kilómetros hasta Lousada. Bajo las ramas de castaños, robles y eucaliptos irán sucumbiendo algunas aldeas del Concello, como Barbeitas, Maariz, Pandín, Casavella, Pacio y, finalmente, Lousada.

En esta población, agrícola y ganadera y de típicos hórreos y tejados de pizarra, dejamos la carretera a mano izquierda y nos internamos por un camino que sube hasta la ermita de San Cosme da Montaña. A la altura de la ermita, en cuya fachada hay una concha indicadora, giramos a la izquierda y tras un trecho cruzamos con atención la N-634. Desde este punto continuamos por más sendas, alguna pista de tierra y otras asfaltadas hasta Gontán, donde se encuentra el albergue de peregrinos de la Xunta. Abadín, capital del Concello de mismo nombre, se encuentra medio kilómetro más arriba.

Las dificultades

Observaciones

En imágenes

Qué ver, qué hacer

Los albergues

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Etapa de Abadín a Vilalba

km 20,6
Tiempo 05H 15’
Dificultad Media
4 Albergues