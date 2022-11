Etapa de Lourenzá a Abadín

O itinerario

Partimos á dereita desde o albergue de Lourenzá e, ao chegar ao final da rúa, dobramos á dereita para tomar unha costa moi empinada que chega ao cemiterio e posteriormente até o pequeno núcleo de Arroxo. Nesta poboación estamos obrigados a tomar a N-634 cara a Grove, aldea que pertence á parroquia de Santa María de Vilamor e ao Concello de Mondoñedo. A sinalización xacobea renuncia agora ao asfalto e prémianos cun confortable tramo boscoso até San Pedro dá Torre. Xunto á capela subimos por un camiño para descender máis adiante até a capital do Concello: Mondoñedo, importante localidade crecida ao redor da súa catedral, que suxire unha visita e o primeiro café-descanso da xornada.Na portada da catedral recupéranse as vieiras, que conducen a unha estrada local, sen apenas tráfico, pola que toca subir durante os próximos 8 quilómetros até Lousada. Baixo as ramas de castiñeiros, carballos e eucaliptos irán sucumbindo algunhas aldeas do Concello, como Barbeitas, Maariz, Pandín, Casavella, Pacio e, finalmente, Lousada.Nesta poboación, agrícola e gandeira e de típicos hórreos e tellados de lousa, deixamos a estrada a man esquerda e internámonos por un camiño que sobe até a ermida de San Cosme dá Montaña. Á altura da ermida, en cuxa fachada hai unha cuncha indicadora, viramos á esquerda e tras un treito cruzamos con atención a N-634. Desde este punto continuamos por máis sendas, algunha pista de terra e outras asfaltadas até Gontán, onde se atopa o albergue de peregrinos da Xunta. Abadín, capital do Concello de mesmo nome, atópase medio quilómetro máis arriba.