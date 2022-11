Etapa de Lourenzá a Abadín

L’itinerari

Partim a la dreta des de l'alberg de Lourenzá i, en arribar al final del carrer, dobleguem a la dreta per a prendre una costa molt empinada que arriba al cementiri i posteriorment fins al petit nucli d'Arroxo. En aquesta població estem obligats a prendre la N-634 cap a Grove, llogaret que pertany a la parròquia de Santa María de Vilamor i al Concello de Mondoñedo. La senyalització jacobea renúncia ara a l'asfalt i ens premia amb un confortable tram boscós fins a Sant Pere dona Torre. Al costat de la capella pugem per un camí per a descendir més endavant fins a la capital del Concello: Mondoñedo, important localitat crescuda entorn de la seva catedral, que suggereix una visita i el primer cafè-descanso de la jornada.En la portada de la catedral es recuperen les petxines de pelegrí, que condueixen a una carretera local, sense tot just trànsit, per la qual toca pujar durant els pròxims 8 quilòmetres fins a Lousada. Sota les branques de castanyers, roures i eucaliptus aniran sucumbint alguns llogarets del Concello, com Barbeitas, Maariz, Pandín, Casavella, Pacio i, finalment, Lousada.En aquesta població, agrícola i ramadera i de típics hórreos i teulades de pissarra, deixem la carretera a mà esquerra i ens internem per un camí que puja fins a l'ermita de San Cosme dona Muntanya. A l'altura de l'ermita, en la façana de la qual hi ha una petxina indicadora, girem a l'esquerra i després d'un tros creuem amb atenció la N-634. Des d'aquest punt continuem per més sendes, alguna pista de terra i altres asfaltades fins a Gontán, on es troba l'alberg de pelegrins de la Xunta. Abadín, capital del Concello de mateix nom, es troba mig quilòmetre més amunt.