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Camí del Nord

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Etapa 28

Etapa de Lourenzá a Abadín

km 24,8
Temps 06H 25’
Dificultat mitjana
Albergs 6
Disponible sense connexió

11 km d'ascens des de Mondoñedo a l'ermita de Sant Cosme da Montaña

Informació sobre l’etapa 28: Etapa de Lourenzá a Abadín

Perfil: Etapa de Lourenzá a Abadín

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Punts d’interès de l’etapa 28: Etapa de Lourenzá a Abadín

  • 6 Ermita San Cosme da Montaña (entre Gontán i Abadín)
  • 5 Lousada
  • 4 Albergue de peregrinos de Mondoñedo
  • 3 La catedral de Mondoñedo
  • 2 Albergue de peregrinos de Lourenzá
  • 1 Sant Salvador de Lourenzá

L’itinerari

Partim a la dreta des de l'alberg de Lourenzá i, en arribar al final del carrer, dobleguem a la dreta per a prendre una costa molt empinada que arriba al cementiri i posteriorment fins al petit nucli d'Arroxo. En aquesta població estem obligats a prendre la N-634 cap a Grove, llogaret que pertany a la parròquia de Santa María de Vilamor i al Concello de Mondoñedo. La senyalització jacobea renúncia ara a l'asfalt i ens premia amb un confortable tram boscós fins a Sant Pere dona Torre. Al costat de la capella pugem per un camí per a descendir més endavant fins a la capital del Concello: Mondoñedo, important localitat crescuda entorn de la seva catedral, que suggereix una visita i el primer cafè-descanso de la jornada.En la portada de la catedral es recuperen les petxines de pelegrí, que condueixen a una carretera local, sense tot just trànsit, per la qual toca pujar durant els pròxims 8 quilòmetres fins a Lousada. Sota les branques de castanyers, roures i eucaliptus aniran sucumbint alguns llogarets del Concello, com Barbeitas, Maariz, Pandín, Casavella, Pacio i, finalment, Lousada.En aquesta població, agrícola i ramadera i de típics hórreos i teulades de pissarra, deixem la carretera a mà esquerra i ens internem per un camí que puja fins a l'ermita de San Cosme dona Muntanya. A l'altura de l'ermita, en la façana de la qual hi ha una petxina indicadora, girem a l'esquerra i després d'un tros creuem amb atenció la N-634. Des d'aquest punt continuem per més sendes, alguna pista de terra i altres asfaltades fins a Gontán, on es troba l'alberg de pelegrins de la Xunta. Abadín, capital del Concello de mateix nom, es troba mig quilòmetre més amunt.

Les dificultats

Observacions

En imatges

Què veure, què fer

Albergs

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