Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Lourenzatik Abadinera bitarteko etapa
11 km Mondoñedotik San Cosme da Montaña ermitara
Etapari buruzko informazioa 28: Lourenzatik Abadinera bitarteko etapa
Mapa handitu
Etapako interesguneak 28: Lourenzatik Abadinera bitarteko etapa
Ibilbidea
Lourenzáko aterpetxetik abiatu gara eskuinetara, eta, kalearen amaierara iristean, eskuinetara egin behar dugu aldapa pikoa hartzeko, hilerrira iristen dena, eta, ondoren, Arroxoko gune txikira. Herri honetan N-634 errepidea hartu behar dugu Grove aldera, Vilameseko Santa Maria parrokiakoa eta Mondoñedoko Concello parrokiakoa. Seinalizazio jacobeak orain asfaltoari uko egin dio eta San Pedro da Torrerainoko tarte boskoi erosoa saritu digu. Kaperaren ondoan, bide batetik igoko gara, aurrerago Concello hiribururaino jaisteko: Mondoñedo, katedralaren inguruan hazten den herri garrantzitsua, bisita eta lehen atsedena iradokitzen duena. Katedralaren azalean beirak berreskuratuko dira, ia trafikorik ez duen tokiko errepide batera eramateko. Handik, hurrengo 8 kilometroetan, Lousadaraino igo beharko da. Gaztainondo, haritz eta eukaliptoen adarren azpian Concelloko herrixka batzuk gailenduko dira, hala nola Barbeitas, Maariz, Pandín, Casavella, Pacio eta, azkenik, Lousada. Herri horretan, nekazaritza- eta abeltzaintza-lurretan eta belar eta arbelezko teilatuetan, errepidea ezkerretara utzi eta San Cosme da Montaña ermitaraino igotzen den bide batean barneratuko gara. Ermitaren parean, fatxadan maskor bat dago, ezkerretara biratu, eta, tarte baten ondoren, N-634 errepidea arretaz gurutzatuko dugu. Puntu horretatik, beste bide batzuetatik jarraituko dugu, lurrezko pista batzuk eta beste batzuk Gontaneraino, non Xuntako erromesen aterpetxea baitago. Abadin, izen bereko Concello hiriko hiriburua, kilometro erdi gorago dago.
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak