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Iparraldeko bidea

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Etapa 29

Abadinetik Vilalbarako etapa

km 20,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna ERTAINA
Aterpetxeak 4
Konexiorik gabe erabilgarri

Desnibelak amaitu dira eta zailtasunik gabeko egun batez gozatu behar da.

Etapari buruzko informazioa 29: Abadinetik Vilalbarako etapa

Profila: Abadinetik Vilalbarako etapa

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Etapako interesguneak 29: Abadinetik Vilalbarako etapa

  • 4 Andrade gazteluko dorrea
  • 3 Hilerria
  • 2 Santiago eliza
  • 1 Martiñango Ponte Vella

Ibilbidea

Terra Chá izeneko eskualdean sartuko gara. Galiziar izenak dioen bezala, larrez betetako trazadura laua da. Abadín posta bulegoaren ondoan utzi eta pista zabal samar batetik jarraituko dugu, haritz artean sartu eta egurrezko zubi bat gurutzatzen duen eskuineko bidea hartu arte. 2017az geroztik, autobia gainditzen duen zubitik 600 metrora, Castromaior ibaiaren ertzera doan bidearen ondoan, O Xistral izeneko beste aterpetxe bat dago, etapako aterpetxeen zerrendan agertzen dena. Aurrerago, aldapa txiki batek zuzen luzeak dituen pista asfaltatu batera eramango gaitu, bide ilunago batekin Martiñanera iritsi arte. Han N-634 errepidea zeharkatuko dugu. Aurrerago, Pontevella ikusiko dugu, Terra Cháko zubi bereizgarrietako lehena. Batan ibaia bi arku handi desberdinetatik irteten da, eta bestea txikiagoa, euri asko egiten duen garaietan ibilgua arintzeko balio duena. Ibaiaren ondoan itzal ederrak dituen askaldegi batek atseden hartzera gonbidatzen du, gutxienez. Ibilbideak (eskertzekoa da ez joatea) 634 bidearekin paralelo dauden zuzen luzeak lotzen ditu zoru oneko bideetan eta pista asfaltatuetan barrena. Goirizko herrira iritsiko gara berriro, Santiago elizaren eta bere hilerri bereizgarriaren ondoan. Errepidean 100 metro egin ondoren, eskuin aldeko bide bat sortzen da, eta ordubete baino gutxiagoan Vilalbako aterpetxeaz gozatuko dugu, herriko sarrerako poligonoan.

Zailtasunak

Oharrak

Irudietan

Zer ikusi, zer egin

Aterpetxeak

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Hurrengo etapa

Vilalbatik Baamonderako etapa Etapa 30

Vilalbatik Baamonderako etapa

km 20,7
Denbora 04H 30’
Zailtasuna TXIKIA
1 Aterpetxea