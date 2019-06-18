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Camiño do Norte

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Etapa 29

Etapa de Abadín a Vilalba

km 20,6
Tempo 05H 15’
Dificultade media
Albergues 4
Dispoñible sen conexión

Acabáronse as pistas e toca gozar dun día sen dificultades

Información sobre a etapa 29: Etapa de Abadín a Vilalba

Perfil: Etapa de Abadín a Vilalba

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Puntos de interese da etapa 29: Etapa de Abadín a Vilalba

  • 4 Torre do Castelo de Andrade
  • 3 Cemiterio
  • 2 Igrexa de Santiago
  • 1 Ponte Vella de Martinan

O itinerario

Entramos na Terra Chá, unha comarca lucense que, como o seu nome galego ben indica, caracterízase por un trazado chan repleto de pasteiros. Abadín abandónase xunto á oficina de correos e continuamos por unha pista, bastante ancha, até coller un camiño a man dereita que se interna entre carballos e cruza unha ponte de madeira. Desde 2017, 600 metros despois da ponte que salva a autovía, xunto ao camiño que avanza até a beira do río Castromaior, hai un novo albergue chamado Ou Xistral que xa aparece reflectido na listaxe de albergues da etapa. Máis adiante, un débil repecho devólvenos a unha pista asfaltada con longas rectas que alternaremos con algún camiño máis sombrío até chegar a Martiñán, onde cruzaremos a N-634. Máis adiante pasamos polo seu Pontevella, o primeiro das pontes características da Terra Chá.Salva o río Batán grazas a dous grandes arcos desiguais e outro máis pequeno que serve para aliviar a canle en épocas de moita pluviosidad. Un merendero con apetitosas sombras xunto ao río convida, cando menos, a tomarse un descanso. O traxecto (agradécese non ir pola nacional) vai trenzando longas rectas paralelas á 634 por camiños con bo piso e pistas asfaltadas. Chegaremos de novo á nacional en Goiriz, xunto á igrexa de Santiago e o seu característico cemiterio. Tras 100 metros pola estrada xorde un camiño a man dereita e en menos dunha hora estaremos a gozar do albergue de Vilalba, situado no polígono de entrada á localidade.

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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Dificultade baixa
1 Albergues