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Etapa de Abadín a Vilalba
Acabáronse as pistas e toca gozar dun día sen dificultades
Información sobre a etapa 29: Etapa de Abadín a Vilalba
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Puntos de interese da etapa 29: Etapa de Abadín a Vilalba
O itinerario
Entramos na Terra Chá, unha comarca lucense que, como o seu nome galego ben indica, caracterízase por un trazado chan repleto de pasteiros. Abadín abandónase xunto á oficina de correos e continuamos por unha pista, bastante ancha, até coller un camiño a man dereita que se interna entre carballos e cruza unha ponte de madeira. Desde 2017, 600 metros despois da ponte que salva a autovía, xunto ao camiño que avanza até a beira do río Castromaior, hai un novo albergue chamado Ou Xistral que xa aparece reflectido na listaxe de albergues da etapa. Máis adiante, un débil repecho devólvenos a unha pista asfaltada con longas rectas que alternaremos con algún camiño máis sombrío até chegar a Martiñán, onde cruzaremos a N-634. Máis adiante pasamos polo seu Pontevella, o primeiro das pontes características da Terra Chá.Salva o río Batán grazas a dous grandes arcos desiguais e outro máis pequeno que serve para aliviar a canle en épocas de moita pluviosidad. Un merendero con apetitosas sombras xunto ao río convida, cando menos, a tomarse un descanso. O traxecto (agradécese non ir pola nacional) vai trenzando longas rectas paralelas á 634 por camiños con bo piso e pistas asfaltadas. Chegaremos de novo á nacional en Goiriz, xunto á igrexa de Santiago e o seu característico cemiterio. Tras 100 metros pola estrada xorde un camiño a man dereita e en menos dunha hora estaremos a gozar do albergue de Vilalba, situado no polígono de entrada á localidade.
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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