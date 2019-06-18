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Camí del Nord

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Etapa 29

Etapa d'Abadín a Vilalba

km 20,6
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
Albergs 4
Disponible sense connexió

S'han acabat els desnivells i toca gaudir d'una jornada sense dificultats

Informació sobre l’etapa 29: Etapa d'Abadín a Vilalba

Perfil: Etapa d'Abadín a Vilalba

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Punts d’interès de l’etapa 29: Etapa d'Abadín a Vilalba

  • 4 Torre del Castell dels Andrade
  • 3 Cementiri
  • 2 Església de Santiago
  • 1 Ponte Vella de Martiñán

L’itinerari

Entrem en la Terra Chá, una comarca de Lugo que, com el seu nom gallec bé indica, es caracteritza per un traçat pla replet de pasturatges. Abadín s'abandona al costat de l'oficina de correus i continuem per una pista, bastant ampla, fins a agafar un camí a mà dreta que s'interna entre roures i creua un pont de fusta. Des de 2017, 600 metres després del pont que salva l'autovia, al costat del camí que avança fins a la vora del riu Castromaior, hi ha un nou alberg anomenat O Xistral que ja apareix reflectit en el llistat d'albergs de l'etapa. Més endavant, un feble repit ens retorna a una pista asfaltada amb llargues rectes que alternarem amb algun camí més ombrívol fins a arribar a Martiñán, on creuarem la N-634. Més endavant passem pel seu Pontevella, el primer dels ponts característics de la Terra Chá.Salva el riu Batán gràcies a dos grans arcs desiguals i un altre més petit que serveix per a alleujar el llit en èpoques de molta pluviositat. Un berenador amb apetitoses ombres al costat del riu convida, si més no, a prendre's un descans. El trajecte (s'agraeix no anar per la nacional) va trenant llargues rectes paral·leles a la 634 per camins amb bon pis i pistes asfaltades. Arribarem de nou a la nacional en Goiriz, al costat de l'església de Santiago i el seu característic cementiri. Després de 100 metres per la carretera sorgeix un camí a mà dreta i en menys d'una hora estarem gaudint de l'alberg de Vilalba, situat en el polígon d'entrada a la localitat.

Les dificultats

Observacions

En imatges

Què veure, què fer

Albergs

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1 Albergs