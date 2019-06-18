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Iparraldeko bidea

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Etapa 30

Vilalbatik Baamonderako etapa

km 20,7
Denbora 04H 30’
Zailtasuna TXIKIA
Aterpetxeak 1
Konexiorik gabe erabilgarri

Merezi du Baaomonden lo egitea, baina Mirazeraino ere jarraitzea.

Etapari buruzko informazioa 30: Vilalbatik Baamonderako etapa

Profila: Vilalbatik Baamonderako etapa

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Etapako interesguneak 30: Vilalbatik Baamonderako etapa

  • 6 Albergue de peregrinos de Baamonde
  • 5 Santiago eliza
  • 4 Saako zubia
  • 3 San Xoan eliza
  • 2 Rodriguez zubia
  • 1 Andrade gazteluko dorrea

Ibilbidea

Herria utzi ondoren, lehenengo mugarriak 120 kilometro eta 999 metro egiten ditu Santiagoraino, eta pista asfaltatutik ibai bat zeharkatzera eramango gaitu. Ibai horren ibilgua landarez estalita dago. Ondoren, autobiaren zubitik pasatuko gara (behin-behineko desbideraketa bat da) eta Rodriguez zubira joango gara Trimaz ibaiaren gainetik. Hantxe dago, hain zuzen ere, Albako San Xoan-era, N-634 errepidearen ondo-ondoan, iritsiko garen eguneko aldapa bakarra. Errepide horretatik metro batzuk egin behar dira eta eskuinetik utzi, A dorrerainoko bide paraleloetatik jarraitzeko. Nazioa zeharkatuko dugu, eta ezkerrarekin paraleloan egingo dugu aurrera, Casa Alejandroren parean berriro gurutzatu eta gero autobiaren azpitik pasatzeko. Ondoren beste zubi bat dator, oraingoan Saakoa, Labrada ibaiaren gainean, Vilalba Parga eta Sobrado dos Monxes lotzen zituen bide zaharrean kokatua. Autobiaren obrak direla eta, seinaleztatu gabeko desbideraketa aurkituko dugu jarraian. Oraindik jarraitzen badute, adi: ezkerretik da, tunelaren azpian. N-634 errepidea gurutzatuko dugu berriro, eta pista asfaltatuetatik Pigara parrokiako adierazlera iritsiko gara. Bertan, Santiagora 108,458 kilometro adierazten dituen mugarria dago. Ferreirarantz segituko dugu, eta, herri hori igarota, Espainiara itzuliko gara, 638. kilometroan eta gasolindegi baten parean. Errepideko bazterbidetik, 639. kilometrora iritsi baino 50 metro lehenago, ezkerretara doan bide batetik abiatuko gara, eta, handik, Espainiara iritsiko gara. A-6 errepidearen zubitik igaro ondoren, Baamonden sartuko gara, Begonte kontzejuko herrian, eta gaur amaituko dugu bidaia.

Zailtasunak

Oharrak

Irudietan

Zer ikusi, zer egin

Aterpetxeak

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Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa Etapa 31

Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa

km 41,3
Denbora 10H 15’
Zailtasuna HANDIA
10 Aterpetxea