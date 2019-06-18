Etapa de Vilalba a Baamonde
Merece la pena dormir en Baaomonde, pero también seguir hasta Miraz
Información sobre la etapa 30: Etapa de Vilalba a Baamonde
Ampliar mapa
Puntos de interés de la etapa 30: Etapa de Vilalba a Baamonde
El itinerario
Tras dejar la población, el primer mojón, que nos marca 120 kilómetros y 999 metros hasta Santiago, nos lleva por pista asfaltada a cruzar un río cuyo cauce está cubierto de vegetación. Después pasaremos (se trata de un desvío provisional) bajo el puente de la autovía e iremos al Puente Rodríguez sobre el río Trimaz. Aquí se sitúa el único repecho de la jornada tras el que llegaremos tras unos kilómetros de fronda gallega a San Xoan de Alba, al pie de la N-634. Hay que seguir por esta carretera unos metros y dejarla por la derecha para continuar por caminos paralelos hasta A torre.
Cruzaremos la nacional y avanzaremos paralelos por su izquierda para volver a cruzarla a la altura de Casa Alejandro y pasar posteriormente bajo la autovía. Después viene otro puente, esta vez el de Saa sobre el río Labrada, situado en el viejo camino que unía Vilalba con Parga y Sobrado dos Monxes. A continuación encontraremos un desvío sin señalizar debido a las obras de la autovía.
Si aún continúan, atención: es por la izquierda, bajo el túnel. Cruzaremos de nuevo la N-634 y por pistas asfaltadas llegaremos al indicador de la Parroquia de Pigara, donde está situado el mojón que indica 108,458 kilómetros a Santiago. Seguiremos en dirección Ferreira y pasada esta localidad saldremos de nuevo a la nacional, en el punto kilómetro 638 y a la altura de una gasolinera.
Por el arcén de la carretera y 50 metros antes de llegar al kilómetro 639 nos desviamos por un camino a mano izquierda que nos vuelve a sacar a la nacional. Tras pasar bajo el puente de la A-6 entraremos en Baamonde, localidad del concejo de Begonte y fin del viaje por hoy.
Las dificultades
Observaciones
En imágenes
Qué ver, qué hacer
Los albergues
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos