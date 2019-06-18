Etapa de Vilalba a Baamonde

El itinerario

Tras dejar la población, el primer mojón, que nos marca 120 kilómetros y 999 metros hasta Santiago, nos lleva por pista asfaltada a cruzar un río cuyo cauce está cubierto de vegetación. Después pasaremos (se trata de un desvío provisional) bajo el puente de la autovía e iremos al Puente Rodríguez sobre el río Trimaz. Aquí se sitúa el único repecho de la jornada tras el que llegaremos tras unos kilómetros de fronda gallega a San Xoan de Alba, al pie de la N-634. Hay que seguir por esta carretera unos metros y dejarla por la derecha para continuar por caminos paralelos hasta A torre.

Cruzaremos la nacional y avanzaremos paralelos por su izquierda para volver a cruzarla a la altura de Casa Alejandro y pasar posteriormente bajo la autovía. Después viene otro puente, esta vez el de Saa sobre el río Labrada, situado en el viejo camino que unía Vilalba con Parga y Sobrado dos Monxes. A continuación encontraremos un desvío sin señalizar debido a las obras de la autovía.

Si aún continúan, atención: es por la izquierda, bajo el túnel. Cruzaremos de nuevo la N-634 y por pistas asfaltadas llegaremos al indicador de la Parroquia de Pigara, donde está situado el mojón que indica 108,458 kilómetros a Santiago. Seguiremos en dirección Ferreira y pasada esta localidad saldremos de nuevo a la nacional, en el punto kilómetro 638 y a la altura de una gasolinera.

Por el arcén de la carretera y 50 metros antes de llegar al kilómetro 639 nos desviamos por un camino a mano izquierda que nos vuelve a sacar a la nacional. Tras pasar bajo el puente de la A-6 entraremos en Baamonde, localidad del concejo de Begonte y fin del viaje por hoy.