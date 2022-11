Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

Observaciones

A los 5 kilómetros del inicio de etapa tenemos una posibilidad de ir a Sobrado por As Cruces acortando así la etapa en cerca de 8 kilómetros. Esta ruta esta señalizada y el desnivel es similar al trazado por Miraz, teniendo servicios de restauración en O Campo da Vila y en As Cruces. No hay cuestas muy pronunciadas ni de larga duración durante todo el trayecto, pero no deja de ser una etapa superior a 40 kilómetros. Los que duden pueden dividirla en dos tramos y hacer noche en Miraz. Aproximadamente la mitad del trayecto discurre por carretera y pistas asfaltadas.