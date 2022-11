Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

O itinerario

Km 0. Baamonde (Todos os servizos)

Km 5,5. Baldoncel

Km 9,7. Carballedo (Albergue. Bar, Punto de apoio ao peregrino)

Km 13,5. A Lagoa (Albergue. Bar-tenda)

Miraz (Albergue. Bar)

Km 15,8. As Laxes (Albergue. Bar)

Km 25,6. A Roxica (Bar. Albergue)

A Marcela (Bar)

Km 35,4. Mesón (Bar)

Despedimos a Baamonde pola, mítica estrada que une Madrid coa Coruña, e seguímola durante preto de tres quilómetros en dirección á capital galega. A vía transita paralela á liña do ferrocarril e ao, da conca do Miño e afluente do río Ladra. Pasado o quilómetro 532 da Nacional e atendendo á mouteira dos 99.805 quilómetros a Santiago, abandonamos o asfalto e cruzamos as vías e a ponte gótica sobre o Parga. Unha pista conduce até a próxima, gótica do século XIV, ou do XVIII como apuntan outros, e enmarcada por unha sombría paraxe boscosa. Xunto á capela tamén hai unha caprichosa fonte (Km 3,5). Neste mesmo lugar nace unha abigarrada senda non moi longa pero que salva un bonito desnivel e morre á alturaOu, primeira das aldeas de San Breixo de Parga, do Concello de Gutiriz. O itinerario torce á dereita e chega até a aldea de, tamén de San Breixo.Á entrada desta poboación viramos a man esquerda para tomar unha pista asfaltada que seguiremos sen desviarnos até a aldea de. Á saída de Caínzos tomamos de fronte un carreiro entre bosque até, aldea da parroquia de Santa Locaia (Leocadia) de Parga (Km 8). A pista continúa atée atravesamos a poboación para tomar outro carreiro que desemboca de novo en pista. Varios sinais de madeira irannos anunciando a proximidade doinstalado por. Atópase na aldea de, a man dereita e a uns 100 metros do Camiño, xusto na mouteira que indica os 93.468 a Santiago. A iniciativa contou co respaldo do Concello de Guitiriz e os peregrinos dispoñen de acceso a Internet gratuíto, selado de credenciais e información xeral. Tamén hai café, refrescos e bocadillos e os que porten unha tenda de campaña teñen unha zona para instalala. Ademais, en maio de 2015, Helena inaugurou no mesmo punto un albergue de 9 prazas).A xornada continúa por pista cara áe máis adiante, tras oá parroquia de, pertencente ao Concello de Friol (Km 12). A súa igrexa románica atópase á esquerda do Camiño, á altura do desvío que, por estrada, lévanos a pasar por, lugares da parroquia de Seixón. Neste último atópase o, con bar e tenda.Deixamos a estrada provincial e viramos á esquerda para avanzar até, parroquia de Friol, con albergue xestionado polae un bar-tenda. O albergue atópase a man esquerda do itinerario. A partir de aquí o perfil da etapa vai picar cara arriba suavemente durante uns 17 quilómetros até o límite entre Lugo e A Coruña.A xornada de Filípides despídese de Santiago de Miraz por pista e atravesa os lugares deCatrocentos metros despois torcemos á esquerda para tomar un camiño que durante preto de 4 quilómetros transita por unha zona solitaria e aberta poboada de piñeiros, toxos e brezos. Este tramo liquida en progresión uns cen metros de desnivel e termina finalmente nunha pista onde viramos á esquerda. Ao carón deixamos, da parroquia de San Pedro de Anafreita e Concello de Friol, e máis adiante desembocamos na estrada tras os. Superamos o alto de Mámoa (Km 21,8) e por asfalto deixamos ao carón Carballoso proseguindo até. Outro punto con albergue comandado por Elena e onde repor forzas cun refresco ou un café.Despois atépara subir até, aldeas, todas elas, da parroquia de San Mamede de Nodar.Seiscentos máis adiante da Travesa atópase, correspondente á parroquia de Santa María de Silvela e onde está o bar rexentado por Estrela.En descenso chegamos até o desvío a(Km 29,4), que collemos para cruzar a aldea. Á saída, un camiño atravesa o, deixando Ou Espiño a man esquerda, e conflúe coa estrada LU-934. Seguímola pola dereita, alcanzando a cota máis alta do Camiño do Norte e traspasando o límite de Lugo para entrar na provincia da Coruña, onde a estrada pasa a denominarse AC-934. Pasamos por estrada, primeira localidade coruñesa, lugar de nacemento do río Mandeo e ligada xa ao Concello de Sobrado dos Monxes (Km 32,5).Entre os puntos quilométricos 6 e 5 visitamos, e nesta poboación, á altura dun bar, deixamos a estrada pola dereita (Km 35,4).Seguimos por pista atée ao final da aldea atallamos por un carreiro que leva á altura de(Km 36,6). Neste último tramo os sinais oficiais escasean e é fácil errar, xa que conviven frechas amarelas antigas coas mouteiras da Xunta e non sempre sinalan a mesma dirección. En umbría descendemos á AC-934 e seguímola para cruzare chegar até a(Km 40).Tras o lago deixamos o asfalto pola esquerda e pasamospara chegar finalmente ao, lugar onde está acondicionado o albergue de peregrinos (Km 41,3). Tamén, desde 2013, esta localidade conta cun