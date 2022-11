Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes

L’itinerari

Km 0. Baamonde (Tots els serveis)

Km 5,5. Baldoncel

Km 9,7. Carballedo (Alberg. Bar, Punt de suport al pelegrí)

Km 13,5. A Laguna (Alberg. Bar-tendeixi)

Miraz (Alberg. Bar)

Km 15,8. As Laxes (Alberg. Bar)

Km 25,6. A Roxica (Bar. Alberg)

A Marcela (Bar)

Km 35,4. Fonda (Bar)

Acomiadem a Baamonde, mítica carretera que uneix Madrid amb la Corunya, i la seguim durant prop de tres quilòmetres en direcció a la capital gallega. La via transita paral·lela a la línia del ferrocarril i al, de la conca del Miño i afluent del riu Borda. Passat el quilòmetre 532 de la Nacional i atès la fita dels 99.805 quilòmetres a Santiago, abandonem l'asfalt i travessem les vies i el pont gòtic sobre el Parga. Una pista condueix fins a la pròxima, gòtica del segle XIV, o del XVIII com apunten uns altres, i emmarcada per un ombrívol paratge boscós. Al costat de la capella també hi ha una capritxosa font (Km 3,5). En aquest mateix lloc neix una bigarrada senda no gaire llarga però que salva un bonic desnivell i mor a l'altura, primera dels llogarets de San Breixo de Parga, del Concello de Gutiriz. L'itinerari torça a la dreta i arriba fins al llogaret de, també de San Breixo.A l'entrada d'aquesta població girem a mà esquerra per a prendre una pista asfaltada que seguirem sense desviar-nos fins al llogaret de. A la sortida de Caínzos prenem de front una sendera entre bosc fins a, llogaret de la parròquia de Santa Locaia (Leocadia) de Parga (Km 8). La pista continua fins ai travessem la població per a prendre una altra sendera que desemboca de nou en pista. Diversos senyals de fusta ens aniran anunciant la proximitat delinstal·lat per. Es troba en el llogaret de, a mà dreta i a uns 100 metres del Camí, just en la fita que indica els 93.468 a Santiago. La iniciativa ha comptat amb el suport del Concello de Guitiriz i els pelegrins disposen d'accés a Internet gratuïta, segellat de credencials i informació general. També hi ha cafè, refrescos i entrepans i els que portin una tenda de campanya tenen una zona per a instal·lar-la. A més, al maig de 2015, Helena ha inaugurat en el mateix punt un alberg de 9 places).La jornada continua per pista cap a l'i més endavant, després dela la parròquia de, pertanyent al Concello de Friol (Km 12). La seva església romànica es troba a l'esquerra del Camí, a l'altura del desviament que, per carretera, ens porta a passar per, llocs de la parròquia de Seixón. En aquest últim es troba l', amb bar i botiga.Deixem la carretera provincial i girem a l'esquerra per a avançar fins a, parròquia de Friol, amb alberg gestionat per lai un bar-tendeixi. L'alberg es troba a mà esquerra de l'itinerari. A partir d'aquí el perfil de l'etapa picarà cap amunt suaument durant uns 17 quilòmetres fins al límit entre Lugo i la Corunya.La jornada de Filípides s'acomiada de Santiago de Miraz per pista i travessa els llocs d'Quatre-cents metres després torcem a l'esquerra per a prendre un camí que durant prop de 4 quilòmetres transita per una zona solitària i oberta poblada de pins, tojos i brucs. Aquest tram soluciona en progressió uns cent metres de desnivell i acaba finalment en una pista on girem a l'esquerra. A un costat deixem, de la parròquia de Sant Pere d'Anafreita i Concello de Friol, i més endavant desemboquem en la carretera després dels. Superem l'alt de Mámoa (Km 21,8) i per asfalt deixem a un costat Carballoso prosseguint fins. Un altre punt amb alberg comandat per Elena i on reposar forces amb un refresc o un cafè.Després finsper a pujar fins, llogarets, totes elles, de la parròquia de San Mamede de Nodar.Sis-cents més endavant de Travesa es troba, corresponent a la parròquia de Santa María de Silvela i on està el bar regentat per Estrella.En descens arribem fins al desviament a(Km 29,4), que agafem per a creuar el llogaret. A la sortida, un camí travessa la, deixant O Espiño a mà esquerra, i conflueix amb la carretera DL.-934. La seguim per la dreta, aconseguint la cota més alta del Camí del Nord i traspassant el límit de Lugo per a entrar a la província de la Corunya, on la carretera passa a denominar-se AC-934. Passem per carretera, primera localitat de la Corunya, lloc de naixement del riu Mandeo i lligada ja al Concello de Sobrat dos Monxes (Km 32,5).Entre els punts quilomètrics 6 i 5 visitem, i en aquesta població, a l'altura d'un bar, deixem la carretera per la dreta (Km 35,4).Seguim per pista fins ai al final del llogaret atallem per una sendera que porta a l'altura de(Km 36,6). En aquest últim tram els senyals oficials escassegen i és fàcil errar, ja que conviuen fletxes grogues antigues amb les fites de la Xunta i no sempre assenyalen la mateixa direcció. En ombria descendim a l'AC-934 i la seguim per a creuari arribar fins a la(Km 40).Després del llac deixem l'asfalt per l'esquerra i passemper a arribar finalment al, lloc on està condicionat l'alberg de pelegrins (Km 41,3). També, des de 2013, aquesta localitat compta amb un