Etapa de Vilalba a Baamonde

O itinerario

Tras deixar a poboación, a primeira mouteira, que nos marca 120 quilómetros e 999 metros até Santiago, lévanos por pista asfaltada a cruzar un río cuxo canle está cuberto de vexetación. Despois pasaremos (trátase dun desvío provisional) baixo a ponte da autovía e iremos á Ponte Rodríguez sobre o río Trimaz. Aquí sitúase o único repecho da xornada tras o que chegaremos tras uns quilómetros de fronda galega a San Xoan de Alba, ao pé da N-634. Hai que seguir por esta estrada uns metros e deixala pola dereita para continuar por camiños paralelos até A torre. Cruzaremos a nacional e avanzaremos paralelos pola súa esquerda para volver cruzala á altura de Casa Alejandro e pasar posteriormente baixo a autovía. Despois vén outra ponte, esta vez o de Saa sobre o río Labrada, situado no vello camiño que unía Vilalba con Parga e Sobrado dos Monxes. A continuación atoparemos un desvío sen sinalizar debido ás obras da autovía.Si aínda continúan, atención: é pola esquerda, baixo o túnel. Cruzaremos de novo a N-634 e por pistas asfaltadas chegaremos ao indicador da Parroquia de Pigara, onde está situado a mouteira que indica 108,458 quilómetros a Santiago. Seguiremos en dirección Ferreira e pasada esta localidade sairemos de novo á nacional, no punto quilómetro 638 e á altura dunha gasolineira.Pola beiravía da estrada e 50 metros antes de chegar ao quilómetro 639 desviámonos por un camiño a man esquerda que nos volve a sacar á nacional. Tras pasar baixo a ponte da A-6 entraremos en Baamonde, localidade do concello de Begonte e fin da viaxe por hoxe.