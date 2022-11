Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa

O itinerario

A ruta sae de Sobrado pola estrada que vai cara a Arzúa e abandónaa pola esquerda no desvío de Pousada, Nogueira e Toques. Os primeiros compases achégannos primeiro até a aldea de Vilarchao, pertencente á parroquia de San Pedro de Porta, e posteriormente unha pista forestal a Ou Peruxil e Ou Castro, pequenos núcleos da parroquia de San Lourenzo de Carelle, cuxa igrexa queda ao carón do Camiño (Km 4,3). Apurando as últimas forestas do Camiño do Norte atravesamos máis núcleos de Carelle, como son Casanova e Madelos. Finalmente desembocamos no sempre tedioso asfalto da AC-234. Progresamos por ela até Corredoiras, primeira poboación de o Concello de Boimorto e provista de bar e tenda (Km 8,8).Inmediatamente, tras o paso por Corredoiras, cruzamos con precaución a AC-840 e seguimos até a parroquia de Boimil, con albergue de peregrinos da Xunta inaugurado no verán de 2012. Retomamos a estrada cara a Boimorto (Km 11). Atravesamos esta poboación con todos os servizos e á altura do Centro de Saúde desviámonos á esquerda pola estrada que se dirixe a Sendelle e Arzúa. Desde o mesmo Centro de Saúde tamén existe a posibilidade de tomar a coñecida como variante de Lavacolla, (ver apartado observacións). Si imos cara a Arzúa proseguimos por unha estrada durante tres quilómetros até o núcleo e parroquia de Santa María de Sendelle. (Km 14).Saímos pisando estrada e máis adiante tomamos o cruzamento a man esquerda que se dirixe a Vilar. Abarrotámonos de asfalto pasando por algunhas aldeas pertencentes á parroquia de Sendelle, entre elas a propia Ou Vilar e As Galiñeiras. Entroncamos despois coa estrada provincial á altura da parroquia de Viladavil, núcleo xa suxeito a Arzúa, e neste punto deixamos o asfalto e continuamos por unha pista de concentración que avanza en paralelo á estrada antes mencionada. Tras pasar varios lugares do Concello chegamos a Ou Viso e seguidamente entramos en Arzúa, capital do Concello do mesmo nome, reino do Camiño Francés, da masificación estival e provista de sete albergues de peregrinos. Algo insólito no Camiño do Norte, que xa conclúe e que esta mesma noite, seguramente, xa botaremos de menos (Km 21,5).E aquí conclúe o camiño do Norte, agradecerche a ti, peregrino, o que nos levaches na mochila e que formemos parte da túa peregrinación. Bo camiño.