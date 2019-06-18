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Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa
40 kilometrotik gorako bidearen azkenaurreko etapa luzea
Etapari buruzko informazioa 31: Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa
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Etapako interesguneak 31: Baamonde eta Sobrado dos Monxes-en etapa
Ibilbidea
- 0 km. Baamonde (zerbitzu guztiak)
Madrildik A Coruñara doan N-vi-tik (Madril eta Coruña lotzen dituen errepide mitikoa) agur esango diogu Baamonderi, eta hiru kilometro inguru egingo ditugu Galiziako hiriburura iristeko. Trenbidearen eta Parga ibaiaren paraleloan, Miñoko arrotik eta Ladra ibaiaren adarretik igarotzen da bidea. Estatuko 532. kilometrotik aurrera, Santiagora doan 99.805 kilometroen mugarriari jarraituz, asfaltoa utzi eta bideak eta Pargaren gaineko zubi gotikoa gurutzatuko ditugu. Pista batek inguruko San Alberte kaperara garamatza, XIV. mendeko gotikoa, edo XVIII. mendekoa, beste batzuek adierazten duten bezala, eta paraje basotsu ilun batez inguratua. Kaperaren ondoan ere iturri apetatsu bat dago (3,5. km). Leku horretan bertan, oso luzea ez den zidor nahasi bat sortzen da, baina desnibel polita gainditzen du eta O Rego da Viñaren parean hiltzen da, San Breixo de Parga, Gutirizko Concello herrixkako lehena. Eskuinetara amaitzen da ibilbidea, eta Baldoncel herrixkara iristen da, San Breixora.
- 5,5 km. Baldontxoa
Herri honen sarreran ezkerretara egingo dugu biraketa, pista asfaltatu bat hartzeko, eta Caínzos izeneko herrixkara desbideratuko gara. Caínzos herritik ateratzean, baso arteko bide bat hartu behar dugu aurrez aurre, Digañeraino, Pargako Santa Locaia parrokiako herrixka (Leocadia) (8. km). Pista Raposeiraraino joango da, eta herria zeharkatuko dugu, berriro pistan amaitzen den beste bidexka bat hartzeko. Egurrezko hainbat seinalek Maria Helena Pais Lojok paratutako erromesaren bermapuntuaren hurbiltasuna erakutsiko digute. Carballedo herrixkan dago, eskuin aldean eta Bidetik 100 bat metrora, Santiagori 93.468 zenbakiak adierazten dion mugarrian. Gitirizko Concello izan da ekimenaren babesle, eta erromesek Interneterako doako sarbidea, kredentzialak zigilatzea eta informazio orokorra dute. Kafea, freskagarriak eta ogitartekoak ere badaude, eta kanpin-denda bat daramatenek leku bat dute hura instalatzeko. Gainera, 2015eko maiatzean, Helenak puntu berean 9 plazako aterpetxe bat inauguratu du).
- 9,7 km. Carballedo (aterpetxea. Taberna, erromesarentzako laguntza-gunea)
Pistak Seixongo atsedengunerantz jarraitzen du, eta aurrerago, Lavandeira ibaiaren ondotik, Seixongo San Paio parrokiara, Concello de Friolekoa (12. km). Bere eliza erromanikoa Bidearen ezkerraldean dago, errepidetik Azpieremutik eta A Lagunatik pasatzera, Seixongo parrokiako tokietatik, eramaten gaituen desbidearen parean. Azken horretan dago A Lagoa aterpetxea, taberna eta dendarekin.
- 13,5 km. Laguna (aterpetxea. denda)
Probintziako errepidea utzi eta ezkerretara egingo dugu aurrera Mirazeraino, Friolgo parrokiaraino, Confraternity of Saint Jamesek kudeatzen duen aterpetxearekin eta taberna-denda batekin. Aterpetxea ibilbidearen ezkerraldean dago. Hortik aurrera, etaparen profila gorantz egingo du leunki, 17 kilometro inguruz, Lugoren eta A Coruñaren arteko mugaraino.
- Miraz (aterpetxea. Taberna)
Filipidesen eguna pistaz agurtu da Santiago de Mirazetik, eta Outeiroko eta As Laxesko lekuak zeharkatu ditu.
- 15,8 km. As Laxes (aterpetxea. Taberna)
Laurehun metro geroago ezkerretara egingo dugu, 4 bat kilometrotan, pinuz, kiribilez eta txilarrez betetako eremu bakarti eta ireki batetik doan bidea hartzeko. Zati horrek ehun bat metroko desnibela du, eta, azkenean, pista batean amaitzen da, ezkerretara biratuz. Alde batean, Anafreitako eta Concello de Friolgo San Pedro parrokiako A Braña utzi, eta, aurrerago, Anafreita eta Portolamasko erreken ondotik, errepidera iritsiko gara. Mmoa gaina gaindituko dugu (21,8 km) eta asfaltoz Carballoso alde batera utziko dugu A Roxicaraino. Beste puntu batean, Elenak gidatutako aterpea dago, eta freskagarri edo kafe batekin indarberritzeko tokia.
- 25,6 km. A Roxica (taberna. Aterpetxea)
Gero, A Cabanaraino, A Travesaraino, Nodarreko San Mamede parrokiako herrixkak. A Travesatik seiehun urte geroago, A Marcela dago, Silvelako Santa Maria parrokiari dagokiona, eta Estrella buru duen taberna.
- A Marcela (taberna)
Jaisten ari garela, Corteporcosko (29,4 km) desbidera iritsiko gara, herrixka zeharkatzeko. Irteeran, bide batek Pallota mendia zeharkatzen du, O Espiño ezkerretara utzita, eta LU-934 errepidearekin bat egiten du. Eskuinetik jarraitu, Iparraldeko Bidearen kotarik altuenera iritsi eta Lugoko muga pasa, Coruñako probintzian sartzeko. Han, errepideak AC-934 izena hartuko du. Marco das Pías errepidetik igaroko gara, Coruñako lehen herrira, Mandeo ibaiaren sorlekura, eta Concello de Sobrado dos Monxes (32,5. km) izenekoari lotuta. 6. eta 5. kilometro-puntuen artean, Vilariño eta Mesón bisitatuko ditugu, eta herri horretan, taberna baten parean, errepidea eskuinetik utziko dugu (35,4. km).
- 35,4 km. Mesoia (taberna)
Pistatik jarraitu Esguevaraino eta, herrixkaren bukaeran, Muradeloko altuerara doan bidezidor batetik (36,6 km) joango gara. Azken tarte horretan seinale ofizialak urriak dira eta erretzea erraza da, gezi hori zaharrak eta Xuntako mugarriak elkarrekin bizi baitira eta ez baitute beti norabide bera adierazten. Ia-ia AC-934 errepidera jaitsiko gara, eta Gitiza gurutzatu eta Sobrado urmaeleraino (40. km) iritsiko gara. Lakuaren ondoren, asfaltoa ezkerretik utzi, eta Porcariza eta Carreira pasa, eta, azkenik, Santa María de Sobrado dos Monxes monasteriora iritsiko zarete. Han dago erromesen aterpetxea (41,3 km). 2013az geroztik, herri honek aterpetxe pribatua du.
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak