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Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa
Bide Frantsesa egin duten erromesak elkartu dira Arzuan
Etapari buruzko informazioa 32: Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa
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Etapako interesguneak 32: Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa
Ibilbidea
Ibilbidea Sobratutik ateratzen da Arzallarantz doan errepidetik, eta ezkerretik uzten du Pousada, Nogueira eta Toquesko desbideraketan. Lehenengo konpasek Vilarchaoko herrixkara eramango gaituzte, Portako San Pedro parrokiako herrixkara, eta, ondoren, O Peruxilera eta O Castrora, Carelleko San Lourenzo parrokiako gune txikietara, eta eliza bidearen alde batean geratuko da (4,3 km). Iparraldeko Bideko azken magalak laburtuz, Carelleko gune gehiago zeharkatuko ditugu, hala nola Casanova eta Madelos. Azkenik, ACko asfalto aspergarrira iritsiko gara. Handik Corredoirasera joko dugu, Concello de Boimortoko lehen herrira, taberna eta denda eta guzti (8,8 km). Berehala, Corredoirasetik igaro ondoren, AC-840 errepidea arretaz gurutzatuko dugu, eta Boimilgo parrokiaraino jarraituko dugu, 2012ko udan inauguratutako Xuntako erromesen aterpetxearekin. Boimortorako errepidea hartuko dugu (11. km). Herri hau zerbitzu guztiekin zeharkatuko dugu eta Osasun Etxearen parean ezkerretara egingo dugu Sendelle eta Arzúara doan errepidetik. Osasun Zentro beretik Lavacollako saihesbidea hartzeko aukera ere badago (ikus oharrak atala). Arzua aldera joanez gero, hiru kilometro egin behar ditugu Sendelleko Santa Maria herri eta parrokiraino. (14. km). Errepidea zapaldu, eta, aurrerago, Vilarrera doan ezkerreko bidegurutzea hartuko dugu. Asfaltoz inguratuko gara, Sendelle parrokiako herrixka batzuetatik pasatuz, besteak beste, O Vilar eta As Galiñeiras. Ondoren, probintziako errepidearekin elkartuko gara, Viladavilgo parrokiaren parean (Arzuari lotutako gunea), eta, puntu horretan, asfaltoa utzi eta kontzentrazio-pista batean aurrera egingo dugu, lehen aipatutako errepidearekiko paralelo. Concello ibaiaren hainbat leku igaro ondoren, O Visora iritsiko gara, eta, ondoren, Arzuan sartuko gara, izen bereko Concello hiriburuan, Bide Frantseseko erresuman, udako masifikazioan eta zazpi erromes-aterpetxetan. Gauza harrigarri bat Iparraldeko Bidean, dagoeneko bukatzen dena eta gaur gauean bertan, seguru asko, faltan botako duguna (21,5 km). Eta hor amaitzen da Iparraldeko bidea, eskerrak zuri, erromesari, motxilan eraman gaituzunari eta zure erromesaldiaren zati izan garenari. Bide ona.
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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