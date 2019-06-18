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Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa
A Arzúa s'ajunten els pelegrins que han recorregut el Camí Francès
Informació sobre l’etapa 32: Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa
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Punts d’interès de l’etapa 32: Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa
L’itinerari
La ruta surt de Sobrat per la carretera que va cap a Arzúa i l'abandona per l'esquerra en el desviament de Pousada, Nogueira i Tocs. Els primers compassos ens acosten primer fins al llogaret de Vilarchao, pertanyent a la parròquia de Sant Pere de Porta, i posteriorment una pista forestal a O Peruxil i O Castro, petits nuclis de la parròquia de San Lourenzo de Carelle, l'església de la qual queda a un costat del Camí (Km 4,3). Apurant les últimes repobles del Camí del Nord travessem més nuclis de Carelle, com són Casanova i Madelos. Finalment desemboquem en el sempre tediós asfalt de l'AC-234. Progressem per ella fins a Corredoiras, primera població de el Concello de Boimorto i proveïda de bar i botiga (Km 8,8).Immediatament, després del pas per Corredoiras, creuem amb precaució l'AC-840 i seguim fins a la parròquia de Boimil, amb alberg de pelegrins de la Xunta inaugurat a l'estiu de 2012. Reprenem la carretera cap a Boimorto (Km 11). Travessem aquesta població amb tots els serveis i a l'altura del Centre de Salut ens desviem a l'esquerra per la carretera que es dirigeix a Sendelle i Arzúa. Des del mateix Centre de Salut també existeix la possibilitat de prendre la coneguda com a variant de Lavacolla, (veure apartat observacions). Si anem cap a Arzúa prosseguim per una carretera durant tres quilòmetres fins al nucli i parròquia de Santa María de Sendelle. (Km 14).Sortim trepitjant carretera i més endavant prenem l'encreuament a mà esquerra que es dirigeix a Vilar. Ens atipem d'asfalt passant per alguns llogarets pertanyents a la parròquia de Sendelle, entre elles la pròpia O Vilar i As Galiñeiras. Entronquem després amb la carretera provincial a l'altura de la parròquia de Viladavil, nucli ja subjecte a Arzúa, i en aquest punt deixem l'asfalt i continuem per una pista de concentració que avança en paral·lel a la carretera abans esmentada. Després de passar diversos llocs del Concello arribem a O Aparença i seguidament entrem a Arzúa, capital del Concello del mateix nom, regne del Camí Francès, de la massificació estiuenca i proveïda de set albergs de pelegrins. Una cosa insòlita en el Camí del Nord, que ja conclou i que aquesta mateixa nit, segurament, ja trobarem a faltar (Km 21,5).I aquí conclou el camí del Nord, agrair-te a tu, pelegrí, el que ens hagis portat en la motxilla i que hàgim format part de la teva peregrinació. Bon camí.
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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