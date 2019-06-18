Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí del Nord

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Etapa 32

Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa

km 21,5
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
Albergs 16
Disponible sense connexió

A Arzúa s'ajunten els pelegrins que han recorregut el Camí Francès

Informació sobre l’etapa 32: Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa

Perfil: Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa

Amplia el mapa

Punts d’interès de l’etapa 32: Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa

  • 4 Església de Santiago
  • 3 Convent de la Magdalena
  • 2 Albergue de peregrinos de Sobrado dos Monxes
  • 1 Monasterio de Santa María de Sobrado dos Monxes

L’itinerari

La ruta surt de Sobrat per la carretera que va cap a Arzúa i l'abandona per l'esquerra en el desviament de Pousada, Nogueira i Tocs. Els primers compassos ens acosten primer fins al llogaret de Vilarchao, pertanyent a la parròquia de Sant Pere de Porta, i posteriorment una pista forestal a O Peruxil i O Castro, petits nuclis de la parròquia de San Lourenzo de Carelle, l'església de la qual queda a un costat del Camí (Km 4,3). Apurant les últimes repobles del Camí del Nord travessem més nuclis de Carelle, com són Casanova i Madelos. Finalment desemboquem en el sempre tediós asfalt de l'AC-234. Progressem per ella fins a Corredoiras, primera població de el Concello de Boimorto i proveïda de bar i botiga (Km 8,8).Immediatament, després del pas per Corredoiras, creuem amb precaució l'AC-840 i seguim fins a la parròquia de Boimilamb alberg de pelegrins de la Xunta inaugurat a l'estiu de 2012. Reprenem la carretera cap a Boimorto (Km 11). Travessem aquesta població amb tots els serveis i a l'altura del Centre de Salut ens desviem a l'esquerra per la carretera que es dirigeix a Sendelle i Arzúa. Des del mateix Centre de Salut també existeix la possibilitat de prendre la coneguda com a variant de Lavacolla, (veure apartat observacions). Si anem cap a Arzúa prosseguim per una carretera durant tres quilòmetres fins al nucli i parròquia de Santa María de Sendelle. (Km 14).Sortim trepitjant carretera i més endavant prenem l'encreuament a mà esquerra que es dirigeix a Vilar. Ens atipem d'asfalt passant per alguns llogarets pertanyents a la parròquia de Sendelle, entre elles la pròpia O Vilar i As Galiñeiras. Entronquem després amb la carretera provincial a l'altura de la parròquia de Viladavil, nucli ja subjecte a Arzúa, i en aquest punt deixem l'asfalt i continuem per una pista de concentració que avança en paral·lel a la carretera abans esmentada. Després de passar diversos llocs del Concello arribem a O Aparença i seguidament entrem a Arzúa, capital del Concello del mateix nom, regne del Camí Francès, de la massificació estiuenca i proveïda de set albergs de pelegrins. Una cosa insòlita en el Camí del Nord, que ja conclou i que aquesta mateixa nit, segurament, ja trobarem a faltar (Km 21,5).I aquí conclou el camí del Nord, agrair-te a tu, pelegrí, el que ens hagis portat en la motxilla i que hàgim format part de la teva peregrinació. Bon camí.

Les dificultats

Observacions

En imatges

Què veure, què fer

Albergs

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots